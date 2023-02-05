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  • Türkiye'nin ihtiyacı olan süper kahramanı Güldür Güldür Show açıkladı. Çıkar telefonunu diyen amcalar kaçacak yer arayac

Türkiye'nin ihtiyacı olan süper kahramanı Güldür Güldür Show açıkladı. Çıkar telefonunu diyen amcalar kaçacak yer arayacak

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında 'cahil savar' konulu bir skeç gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:43
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Güldür Güldür'den cahil göndermesi: 'cahil savar'

Türkiye'nin ihtiyacı olan süper kahramanı Güldür Güldür Show açıkladı. Çıkar telefonunu diyen amcalar kaçacak yer arayacak
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Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show ekranların en sevilen eğlence programlarından biri haline geldi. Gündeme dair göndermelerin sıklıkla yer aldığı skeçlerle dikkat çeken yapımda yeni bir gönderme yapıldı. 

Güldür Güldür'ün son bölümünde vatandaşların merakla beklediği cahillik hakkında bir skeç yayınlandı. 

Yayınlanan skeç adeta sosyal medyada viral oldu. 

Komedi programı Güldür Güldür'ün dün akşam yayınlanan son bölümünde Türk Milleti'nin sinir uçlarına dokunan 'cahil savar' ile ilgili bir skeç yapıldı. 

Sosyal medyada ilgi gören söz konusu skeçte, Paşa halk kahramanı cahil savardır. Nerede bir cahil konuşsa müzik ile birlikte ve cahili bantlayıp paketleyip götürür.

Sokak röportajları ve televizyon programları dahil olmak üzere herkes cahil savardan nasibini alır.

Skeç, sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından da beğenildi. 

İşte hayallerdeki süper kahraman: Cahil savar

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Vatandaş
5.02.2023 10:59
Yıldız, üniversite mezununu asgari ücretle vasıfsız işçi gibi çalıştırmak yaşadıklarını anlatmak mı oluyor? Kel alaka.  
 
Mehmet Yıldız
5.02.2023 10:04
Yaşlı ve orta yaşlı insanlarımızın yaşadıklarını anlatması cahillik mi oluyor? Geçmişini bilmeyen anı yaşayan bencil bir nesil oluşmasını istiyorsunuz. Bu da sizin işinize geliyor.  
 
Cehalet esir aldı herkesi
5.02.2023 10:03
Güldür Güldür ekibinide yakın da FETÖCÜ ilan ederlerse şaşırmam. Yada tiyatrolarını kapatabilirler.  
 
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