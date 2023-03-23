Aylin Kontente paylaştı. Takipçilerini Güldür Güldür'ün mutfağına soktu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve renkli hayatına dair keyifli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Aylin Kontente, bu defa uzun süredir içinde olduğu Güldür Güldür ekibine dair bir paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardıma giden Güldür Güldür ekibi bir süre sonra işlerinin başına dönmüş ve yaptıkları skeçlerle gündeme yönelik göndermeler yapmaya devam etmişti.

KONTENTE'DEN KEYİFLİ PAYLAŞIM

Milyonlarca insanın beğenerek izlediği programın mutfağı Aylin Kontente'nin paylaşımına yansıdı. Başarılı oyuncu Instagram hesabından paylaştığı videolarla arkadaşlarının skeçlere nasıl hazırlandığını gözler önüne serdi.