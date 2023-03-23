23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aylin Kontente paylaştı. Takipçilerini Güldür Güldür'ün mutfağına soktu

Aylin Kontente paylaştı. Takipçilerini Güldür Güldür'ün mutfağına soktu

Aylin Kontente sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini Güldür Güldür programının mutfağına soktu. Kontente, Instagram hesabından paylaştığı videolarla sevenlerini mutlu etti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 00:17
Takip Et

Güldür Güldür'ün mutfağı Aylin Kontentenin paylaşımıyla takipçilerine ulaştı

Aylin Kontente paylaştı. Takipçilerini Güldür Güldür'ün mutfağına soktu
+
Aa
-

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve renkli hayatına dair keyifli kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Aylin Kontente, bu defa uzun süredir içinde olduğu Güldür Güldür ekibine dair bir paylaşımda bulundu. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardıma giden Güldür Güldür ekibi bir süre sonra işlerinin başına dönmüş ve yaptıkları skeçlerle gündeme yönelik göndermeler yapmaya devam etmişti.

KONTENTE'DEN KEYİFLİ PAYLAŞIM

Milyonlarca insanın beğenerek izlediği programın mutfağı Aylin Kontente'nin paylaşımına yansıdı. Başarılı oyuncu Instagram hesabından paylaştığı videolarla arkadaşlarının skeçlere nasıl hazırlandığını gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
1
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
2
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
5
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
6
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
7
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
﻿Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
﻿Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
﻿Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
﻿Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
﻿Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
﻿Bahçeşehir Koleji yine yenildi
﻿Bahçeşehir Koleji yine yenildi
﻿Bahçeşehir Koleji yine yenildi
﻿40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
﻿40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
﻿40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.