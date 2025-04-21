Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanı) Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

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