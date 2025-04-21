Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari’yi kabul etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanı) Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanı) Korgeneral Bashkim Jashari’yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.… pic.twitter.com/zthp9qJrxx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2025