Güler Sabancı Ali ve Vuslat Sabancı'nın son durumu hakkında konuştu

Sabancı Ailesi üyeleri Yunanistan'da ölümden dönen Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini bir an olsun yalnız bırakmadı. Güler Sabancı da Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Güler Sabancı Ali ve Vuslat Sabancı'nın son durumu hakkında konuştu

Editör: Özlem KIRAL

Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasının ardından İstanbul'da özel bir hastanede tedavilerine devam edilen Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor.

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Sabancı ailesinden Güler Sabancı’nın ziyaret sonrası hastaneden ayrılacağı esnada gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorusuna Güler Sabancı, “Çok şükür” şeklinde cevap verdi.

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Yunanistan'ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor. Sabancı çiftini dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi.

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Güler Sabancı ve Sema Doğan hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası hastaneden ayrıldığı esnada Güler Sabancı’ya gazetecilerin sağlık durumları nasıl şeklinde sorusuna Güler Sabancı “Çok şükür” şeklinde cevap verdi.

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