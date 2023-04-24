Gülhatmi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gülhatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GÜLHATMİ BİTKİSİ NEDİR?

Ebegümecigillerden; yaprakları geniş ve yuvarlak, çiçekleri büyük ve türlü renklerde olan bir süs bitkisidir.

GÜLHATMİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Balgam söktürür.

-Vücuda rahatlık verir nezle ve öksürükten kaynaklanan şikâyetlerini giderir.

-Boğaz, bademcik ve diş eti iltihaplarını tedavi eder.

-Bağırsak iltihaplarını giderir.

-Gülhatmi bitkisi gastrit reflü gibi çeşitli mide rahatsızlıklarına da olumlu etkilerde bulunuyor.

-Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemler yaşayanlara da öneriliyor.

-Hatmi çiçeği, adeta doğal bir ağrı kesici olduğundan vücudun çeşitli yerlerinde oluşan ağrıları dindiriyor.

-İltihaplı bölgelerin daha hızlı toparlanmasına da destek olan hatmi çiçeği, bu özelliğiyle böbrek iltihabından zonaya (sinir ucu iltihaplanması) birçok ciddi sorunun çözümünde de olumlu etkiler oluşturuyor.

-Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bu sayede idrar söktürücü özellikler de gösteriyor.

-Uzun süreli kullanımlarında cilt sağlığını da olumlu yönde etkileyen hatmi çiçeği, cildin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlıyor.

-Sıcak suda demlenerek elde edilen çayı saçları yıkarken kullanıldığında daha parlak ve sağlıklı saçlar elde etmek mümkün oluyor.

-Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesici olduğu gibi doğal bir sakinleştirici olarak da görüldüğünden, strese, sinire, ve bu olumsuzluklara bağlı uykusuzluk problemine çözüm oluyor.

-Hatmi çiçeğini sıcak suda demledikten sonra elde ettiğiniz çayı soğutarak gargara yaptığınızda iltihaplanmaları iyileştirme gücü sayesinde diş ve diş eti sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor, söylemeden geçmeyelim.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin nerede bulunduğuna gelince, kendisine genel olarak aktarlardan kurutulmuş olarak ulaşmanız mümkün.

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.