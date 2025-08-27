Güller ve Günahlar dizisinin afiş çekimleri tamamlandı

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar için hazırlık sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. İstanbul’da yapılan afiş çekimlerinde başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, karakterlerinin ruhunu yansıtan pozlar verdi. Styling ekibinin hazırladığı özel tasarımlı kostümler ve seçilen konsept, çekimlere farklı bir atmosfer kazandırdı.

Oyuncuların samimi halleri ve pozlarındaki uyum dikkat çekerken, kulis arkasında geçen hazırlık süreci de ekip tarafından keyifli geçtiği ifade edildi. Öte yandan, afiş karelerinde öne çıkan şıklık ve zarafet, dizinin görsel kalitesine dair ipuçları sundu.

Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı

Güller ve Günahlar’da, başarılı iş insanı Serhat’a hayat veren Murat Yıldırım ile fakir bir mahallenin dobra kızı Zeynep’i canlandıran Cemre Baysel, ilk tanıtım görsellerinde sergiledikleri uyumla izleyicilerin beğenisini topladı. Ayrıca kadroda Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Ahmet Saraçoğlu, Kaan Çakır, Aleyna Solaker ve Gizem Sevim gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Afiş çekimlerinin tamamlanmasının ardından dizinin yeni tanıtım materyallerinin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Buna göre, Eylül 2025’te izleyiciyle buluşması planlanan Güller ve Günahlar, hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla Kanal D’nin yeni sezon projeleri arasında öne çıkıyor.