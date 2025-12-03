Son zamanlarda Kanal D’nin en dikkat çeken dizileri arasında yer alan Güler ve Günahlar’da çelişkili ruh hali ve kırılgan yapısıyla dikkat çeken İlkim karakterine hayat veren Mina Akdin, canlandırdığı karakteri anlattı.

Akdin, “İlkim beni hem şaşırttı hem de biraz üzdü, dışarıdan sert görünmesine rağmen içinde büyük bir kırılganlık taşıyor” ifadelerini kullandı.

’O SAHNEYİ ASLA UNUTAMAM'

Dizide en çok zorlandığı sahneden de söz eden genç oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: İlkim’in havuza girerken annesinin yansımasını gördüğü sahnede İlkim sadece korkmuyor, aynı zamanda çok özlediği annesinin yokluğunu da derinden hissediyor. O duyguyu yaşamak benim için çok etkileyiciydi. Gerçekten İlkim gibi hissettim.

İLKİM KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL

Karakterinin yanlış davranışlar sergilemesine rağmen onu yargılamadığını söyleyen Mina Akdin “Bazen yanlış şeyler yapıyor ama kötü niyetli değil. O yüzden İlkim’i yargılamak yerine anlamayı seçiyorum.

BİR ABLANIN KARDEŞİNİ KORUMA REFLEKSİ

İlkim’in kardeşi Hayal’e karşı sert tutumları olsa da, bu davranışların ardında derin bir sevgi ve koruma isteği olduğunu anlatan Akdin, “İlkim, Hayal’i çok seviyor ama sevgisini güzel bir şekilde gösteremiyor” dedi.

Güller ve Günahlar cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de.