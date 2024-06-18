Gülse Birsel siyasete girmek için 3 şartını saydı! Fatih Altaylı gülmekten yarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülse Birsel siyasete girmek için 3 şartını saydı! Fatih Altaylı gülmekten yarıldı

Senarist ve Yazar Gülse Birsel, Gazeteci Fatih Altaylı’nın programında siyasete girme şartını açıkladı.

Gülse Birsel, yeni kitabı “Beni Gözünüzde Büyütmeyin” tanıtımı için Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına konuk oldu.

Keyifli bir sohbette ilerleyen programda Gülse Birsel siyasete girme şartını açıkladı.

“MERAL AKŞENER HANIM DA GİYER”

“Birkaç şartım var siyasete girmekle ilgili…” diyen Birsel, “Ben öğlen 1’de kalkıyorum. Bazen 12’de. Döpiyes giymem iyi taşıyamıyorum. Bir kadın siyasetçi ayakkabısı var. Meral Hanım da giyer. Ucu yuvarlak, babet değildir de böyle babetin kısa topuklusu gibi… Siyasette bir iktidar alanı istiyorsanız. O ayakkabıları giyeceksiniz. Çok da ayakta duruyorlar. Ten rengi pantolon çorabını da giyince onların içine böyle patlıcan karnı yarık oluyor ayakkabı. Ve iktidar alanı istiyorsan siyasette o karnıyarığı giyeceksin” ifadelerini kullandı.

“MESUT YILMAZ 11’DEN ÖNCE KALKMAZDI”

Birsel’in anlattıklarına gülen Altaylı , “Orada rahat ol. Mesut Yılmaz da 11’den önce kalkmazdı. Koca Başbakan…” karşılığını verdi.

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