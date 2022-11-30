Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynadığı yeni filmi ‘Yılbaşı Gecesi’nin yayın tarihi, platformu ve kadrosu netleşti. Bir süredir konuşulan ‘Yılbaşı Gecesi’ filmine dair beklentiler yüksek. Peki, Gülse Birsel’in yeni filmi ne zaman çıkıyor? Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi' konusu ve yayın tarihi

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sevenlerinin karşısına yeni filmi ‘Yılbaşı Gecesi’yle çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Jet Sosyete dizisinde yazıp oynayan Gülse Birsel, yılbaşı konseptli filmiyle birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

‘Yılbaşı Gecesi’ adlı filmin konusu, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu merak edilirken, yayınlanacağı platform da araştırılıyor.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği Yılbaşı Gecesi filminin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

YILBAŞI GECESİ NEREDE YAYINLANACAK?

Gülse Birsel, yayın tarihini merak eden izleyiciye son instagram paylaşımıyla cevap verdi ve “Gülmek eğlenmek isteyenleri piste bekliyoruz! #yılbaşıgecesi pek yakında @disneyplustr ‘da” notuyla filmden yeni fotoğraflar yayınladı. Buna göre Yılbaşı Gecesi disneyplus platformunda izleyiciyle buluşacak.

YILBAŞI GECESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney Plus'ta ekrana gelecek olan Yılbaşı Gecesi filminin yayın tarihi ise 30 Aralık olarak açıklandı.

YILBAŞI GECESİ FİLM KONUSU NEDİR?

Yılbaşı Gecesi, salgının sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlayacak. Didem, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.

Bir yandaysa Ozan, salgın süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.

Yılbaşı Gecesi, birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı komşu partisini ekranlara taşıyacak.