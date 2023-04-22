Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada nostalji yaptı. Geçmiş yıllardan bir halini paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı. Peki, Gülşen Bubikoğlu kimdir kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu neden gündem oldu?
68 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle beğeni topladıktan sonra yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?
Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğmuş ünlü oyuncudur. Baba tarafı Çerkes, anne tarafı ise Arnavut kökenli olan oyuncu, 1973'ten 2004'e kadar kariyerini sürdürmüştür.
Gülşen Bubikoğlu, babasını çok erken yaşta kaybedince okulu bırakmıştır.
Gülşen Bubikoğlu, okulu bıraktıktan sonra L.C.C. Kültür Merkezinde bir yıl boyunca lisan, dans ve mankenlik eğitimleri aldı.
1973 yılında Ses dergisi bir yarışma açtı. Gülşen Bubikoğlu bu yarışmada ikinci oldu. Birinci ise Necla Nazır'dır.
İkinci oluşuyla sinema ile tanışan Gülşen Bubikoğlu, kariyerine Erler Film öncülüğünde başlamıştır. İlk rol aldığı film ise Türker İnanoğlu yapımlı, 1973'te çıkmış Yaban isimli filmdir. Bubikoğlu, bu dizide başrolü oynamıştır.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?
Yaban
Bitirimler Sosyetede
Mahçup Delikanlı
Yüz Lira ile Evlenilmez
Cici Kız
Reisin Kızı
Ayrı Dünyalar
Yaz Bekarı
Şafakta Buluşalım
Üç Kağıtçılar
Ah Nerede
Evcilik Oyunu
Kader Bağlayınca
Sıralardaki Heyecan
Ne Umduk Ne Bulduk
Baş Belası
Ah Bu Gençlik
Ölmeyen Şarkı
Bizim Kız
İşte Bizim Hikayemiz
Vahşi Gelin
Mücevher Hırsızları
Canikom
Renkli Dünya
Tanrı'ya Feryat
Gırgıriyede Şenlik Var
Gırgıriye
Görgüsüzler
Leyla ile Mecnun
O Kadın
Kördüğüm
Gırgıriyede Cümbüş Var
İhtiras Fırtınası
Gırgıriyede Büyük Seçim
Alev Alev
Paramparça
Savunma
Kıskıvrak
Kurtar Beni
Kızım ve Ben
Suçlu
Dehşet Gecesi
Madde 438
Zirvedekiler
Affet Bizi Hocam