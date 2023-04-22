Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada nostalji yaptı. Geçmiş yıllardan bir halini paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı. Peki, Gülşen Bubikoğlu kimdir kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu neden gündem oldu?

68 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle beğeni topladıktan sonra yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğmuş ünlü oyuncudur. Baba tarafı Çerkes, anne tarafı ise Arnavut kökenli olan oyuncu, 1973'ten 2004'e kadar kariyerini sürdürmüştür.

Gülşen Bubikoğlu, babasını çok erken yaşta kaybedince okulu bırakmıştır.

Gülşen Bubikoğlu, okulu bıraktıktan sonra L.C.C. Kültür Merkezinde bir yıl boyunca lisan, dans ve mankenlik eğitimleri aldı.

1973 yılında Ses dergisi bir yarışma açtı. Gülşen Bubikoğlu bu yarışmada ikinci oldu. Birinci ise Necla Nazır'dır.

İkinci oluşuyla sinema ile tanışan Gülşen Bubikoğlu, kariyerine Erler Film öncülüğünde başlamıştır. İlk rol aldığı film ise Türker İnanoğlu yapımlı, 1973'te çıkmış Yaban isimli filmdir. Bubikoğlu, bu dizide başrolü oynamıştır.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Yaban

Bitirimler Sosyetede

Mahçup Delikanlı

Yüz Lira ile Evlenilmez

Cici Kız

Reisin Kızı

Ayrı Dünyalar

Yaz Bekarı

Şafakta Buluşalım

Üç Kağıtçılar

Ah Nerede

Evcilik Oyunu

Kader Bağlayınca

Sıralardaki Heyecan

Ne Umduk Ne Bulduk

Baş Belası

Ah Bu Gençlik

Ölmeyen Şarkı

Bizim Kız

İşte Bizim Hikayemiz

Vahşi Gelin

Mücevher Hırsızları

Canikom

Renkli Dünya

Tanrı'ya Feryat

Gırgıriyede Şenlik Var

Gırgıriye

Görgüsüzler

Leyla ile Mecnun

O Kadın

Kördüğüm

Gırgıriyede Cümbüş Var

İhtiras Fırtınası

Gırgıriyede Büyük Seçim

Alev Alev

Paramparça

Savunma

Kıskıvrak

Kurtar Beni

Kızım ve Ben

Suçlu

Dehşet Gecesi

Madde 438

Zirvedekiler

Affet Bizi Hocam