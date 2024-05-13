Gülşen, ceketini çıkartıp atınca dillere düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Gülşen, ceketini çıkartıp atınca dillere düştü
Yeni şarkısını piyasaya sürmek için günleri sayan Gülşen, sahnede ceketini çıkarınca dillere düştü.

Ünlü şarkıcı Gülşen, son konserinde ceketini çıkarınca gündem oldu. 47 yaşındaki şarkıcı sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

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Gülşen son klip çalışmasıyla 'Bal' için fragmanlar yayınlamış ve bu fragmanları müstehcen bulanlar olmuştu.

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen eleştirileri çok umursamıyordu. İddialı seçimleriyle dikkat çeken Gülşen yine gündem olacak bir kombinle sahne aldı.

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Gülşen ceketi, ve uzun çizmeleri ve içine giydiği body’siyle dikkatleri çekti. Şarkıcının bu halini görenler, "Kıyafetin her yeri dökülüyor", "Kıyafet göz kanatıyor", "Zıbın mı giymiş ya", "Kıyafet emanet duruyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Gülşen’in dansları da gündem oldu. Ünlü şarkıcının bazıları itici bulurken bazıları ise çok beğendi.

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