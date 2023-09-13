Gülşen sahne tarzıyla sosyal medyayı salladı! Deniz Seki'den yorum gecikmedi

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine gündem oldu. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim sosyal medya hesabından son sahne tarzını paylaştı.

Arkasında simli kanat olan, yanları siyah pembe bir tulum tercih eden Gülşen tüm dikkatleri üzerine topladı.

Pembe saçları ve pembe tulumuyla dikkat çeken Gülşen’in pozlarına ünlü isimlerden de beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, "Bilemedim ne yazmam gerekiyor; Seni kalbi seviyorum. Bu yetmez mi?" yorumunda bulundu.