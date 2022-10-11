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Aralarındaki 22 yaş farkı çok konuşulmuştu! Gülsim Ali ve Durul Bazan cephesinde flaş gelişme

'Gönül Dağı' dizisinden ayrılan ve 'Selahaddin Eyyubi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan'ın aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre ünlü oyuncu, kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan'dan ayrıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:26
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Gülsim Ali ve Durul Bazan ayrıldı mı? Aralarındaki 22 yaş farkı çok konuşulmuştu

Aralarındaki 22 yaş farkı çok konuşulmuştu! Gülsim Ali ve Durul Bazan cephesinde flaş gelişme
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Gönül Dağı dizisinden ayrıldıktan sonra 'Selahaddin Eyyubi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gülsim Ali İlhan, 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Güzel oyuncunun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Arif Hür, güzel oyuncu Gülsim Ali'nin kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan'dan ayrıldığını duyurdu.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali, yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Durul Bazan'dan sessiz sedasız ayrıldı. Birlikte oldukları süre zarfında seviyeli bir ilişki yaşayan ikili, birlikteliklerinde gelecek göremedikleri için yollarını saygı çerçevesinde ayırmış. 
Durul Bazan'ın, Gülsim Ali'den 22 yaş büyük olması uzun süre konuşulmuştu... Gülsim Ali'nin ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ve ikilinin daha fazla yıpranmamak adına ilişkiyi bitirme kararı aldığı iddia ediliyor..."
 

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