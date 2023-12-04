Gültekin Uysal: Namussuzlarla kazanacağımıza kaybedelim gitsin

Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı, 16. Olağan İl Kongresi’ni dün Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde yaptı.

Kongrede partililere konuşan Uysal, "Şimdi bazıların yaptığı gibi ‘Biz demiştik, biz söylemiştik’ demiyoruz. Biz de çok şey söyledik. Bizim meselemiz bir mağlubiyetten kendi adımıza küçük zaferler çıkarmak değil. Konuşmaya gelinirse bizim de elimiz armut toplamıyor, biz de konuşuruz” dedi.

“BİZ TAYYİP BEY’İN PAŞA GÖNLÜ OLSUN DİYE APARATI OLMAYIZ”

Anayasa değişikliğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Uysal, "Demokrat Parti olarak tercihimiz çok net; bu milletin ortak müştereği olmuş ilk 4 madde ile ilgili tartışmayı ve konuşmayı hiçbir zaman zaten kabul etmeyiz. Eğer muhalefetten bir teklif istiyorlarsa, 6 siyasi parti olarak hazırladığımız Anayasal değişimi de merkeze alan teklifimiz ortada duruyor. İstiyorlarsa bakabilirler.

İstemiyorlarsa Tayyip Bey’in paşa gönlü olsun diye onun aparatı olmayız, olacakların da yolları açık olsun. Zaten Tayyip Bey’i kurtaracak hiçbir demokratik formül, düzen yok. Ancak demokrasiyi, hukuku eğip bükerek, tehditler savurarak, PKK’yla iş birliği yapıp muhalefeti suçlayarak, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ dediği gibi birtakım manipülasyonlarla, birtakım çok iyi bildikleri oyunlarla milletin hakkını ve oyunu gasp ederek, yanlış enflasyon rakamlarıyla milletimizin sofrasındaki ekmeği çalarak bu işi yapabilirler. Ama biz inandığımız yoldan sonuna kadar yürüyeceğiz. O yüzden namussuzlarla kazanacaksak, kaybedelim gitsin!” açıklamasında bulundu.

Gültekin Uysal konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Bugün bir hikaye anlatılıyor, dününü yok saydıkları Cumhuriyet’in her türlü imkanından, her türlü imtiyazından yararlananlar bir hikaye anlatılıyor. Sanki bu ülkede Müslümanlık da onlarla beraber geldi, sanki bu ülkede elektrik de onlarla beraber geldi, onlardan öncesi yok, öyle mi?

Bütün zorlamalara rağmen, uluslararası konjonktürün bütün kısıtlarına rağmen adeta selin önünden kütük kaparcasına bu ülkenin kurucu altyapısını kurmak için Menderes’i de, Demirel’i de, Özal’ı da bunun mücadelesini vermiştir. Kimilerini dinleyince acaba diyoruz biz hangi aralık bu iktidarı, bu devleti yönettik? Bu isimleri sadece ihtiyaç duydukları kadar bahsetme ihtiyacı hissetsinler, istediklerini yapsınlar hiç önemi yok. Bu büyük hizmetlerin imzasının sahibi olan büyük liderlerimiz de büyük devlet adamları da milletimizin hafızasındadır. Hiç endişemiz yok, bu büyük ülkeyi yarınlara eninde sonunda taşıyacağız”

“ADAMA SORMAZLAR MI BU İŞLER OLURKEN NEREDEYDİNİZ?”

Gültekin Uysal son günlerde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen konularla alakalı açıklamasında:

“Allah'ınızı severseniz şu son 1 hafta, 10 günde yaşananlara baksak Türkiye’de gelmiş fiili iktidarın kurduğu fiili rejimin bütün kimyasını çözebilme imkanımız var. Neyi konuşuyoruz? Kayıt dışı bir ekonomiden olan biten bir teknik direktörün ismiyle anılan bir fonu konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Her gün İçişleri Bakanı’nın yaptığı operasyonları konuşuyoruz.

Adama sormazlar mı beyim, bu işler olurken siz neredeydiniz diye? Sormamız lazım, neredeydiniz? Bu ülkeyi nitelikli sermayeyi cezbedecek bir ülke haline getiremediğiniz için, nitelikli bir kaynağı çekemediğiniz için ne kadar kirli kaynak var, ne kadar kirli insan var onların yuvası haline getirdiniz" ifadelerini kullandı.

MAFYA HABERLERİ OLMADAN GEÇEN BİR GÜN YOK

Uysal, son zamanlarda yapılan mafya operasyonlarıyla alakalı, “Günümüz geçmiyor ki şöyle bir haber duymadan o günü kapatalım, Sırp mafyası, Gürcü mafyası, Bulgar mafyası, İran... Türkiye’de kamu düzeni sarsılıyor. Adeta Meksika sınırı gibi bir sınırı çizilmiş, sınırın iktidar tarafındaysanız her türlü hak ve imtiyaza sahipsiniz. Sınırın öbür tarafındaysanız müsaade edildiği kadar hakka, müsaade edildiği kadar hukuka rıza göstereceksiniz, mecbur kalacaksınız, maruz kalacaksınız. Peki, kalacak mıyız? Elbette kalmayacağız. Bugünler gelip geçecek” dedi.

“SİZİN KAPINIZDAN İÇERİ GİRMEYE NİYETİMİZ YOK”

"Bugünler gelir geçer, gelip geçiyor da zaten ama siyaset; bilerek ve istenerek, yerelde ve genelde pahalı bir faaliyet haline bilerek getirildi. Sebebi kirli kaynaklara erişimi olan iktidar sahipleri. Şimdi bu iktidardan ayrılmış olan kimi tanıdıklarımız var, onlar şöyle diyor; ‘Tayyip Bey bizden sonra yolunu şaşırdı’. Sizden sonra falan şaşırmadı, 1994’ten bu yana bu siyaseti nasıl finanse ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi dün açıklama yapmış, ‘Bizim kapımızdan içeri giremez’ diyor. Sizin kapınızdan içeri girmeye kimsenin niyeti yok, siz yeter ki içeridekileri dışarı çıkarmayın.

Bir organize suç şebekesi haline gelmiş siyasetle karşı karşıyayız. O açıdan mücadelemiz Türk siyasi tarihinde olmadığı kadar zor ve kıymetli. Kamu gücü, kamu kolluğu, kamu kaynakları, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bir siyasi parti tüm kamu kaynaklarını yağmalamak için örgütlenmiş. Bunun için bir siyasi parti kurulu mu? Siyaset eliyle bu kaynakları yağmalamak için kurulmuş."

“ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DİYE BEYLİK LAFI VAR, EZDİRSENİZ HALİMİZ NE OLACAKTI”

Enflasyonla alakalı Erdoğan'ın daha önce söylediği sözü hatırlattıran Uysal, "Sayın Erdoğan dün açıklama yapmış. Asgari ücrete bir kez zam yapılacakmış. Bir de beylik lafı var, ‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diye. Allah muhafaza bir de ezdirseniz halimiz ne olacaktı! 4 yılda sadece doğalgaza yüzde 384 zam gelmiş. 20 yılda toplumda 3 kesim büyük zorluk yaşadı. Emekliler ve dar gelirliler, çiftçiler ve esnaflar.

Türkiye’de bugün enflasyonla mücadele ediyoruz diyorlar. Neymiş ekonomiyi yavaşlayacakmışız, talebi düşürecekmişiz. Tüketimi azaltacakmışız. Tüketim diyince sadece lüks tüketim akla geliyor ama Türkiye’de çarklar durur hale gelmiş. Türkiye’nin çok çıplak bir gerçeği var. Hacimce küçük, katma değerleri büyük malları ithal eden; hacimce büyük, katma değeri küçük malları ihraç eder durumdayız. Bunca zamandır bunu tersine döndürecek hangi adımı attık? Adım atacağımıza, Türkiye’de verimliliği arttıracağımıza, sanayi yatırımının önüne rantı koyarsanız sanayiciler de yatırım yapmaktan vazgeçer" dedi.