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Gültekin Uysal Saraçhane'de konuştu: Her şeyi çalanlar sandığı da çalmaya karar verdi

Son dakika... Saraçhane'deki tarihi buluşmada, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ardından sahneye çıkan DP lideri Gültekin Uysal konuştu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:08
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Gültekin Uysal Saraçhane'de konuştu: Her şeyi çalanlar sandığı da çalmaya karar verdi

Gültekin Uysal Saraçhane'de konuştu: Her şeyi çalanlar sandığı da çalmaya karar verdi
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Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir büyük hüzün içerisindeyim, milletim için üzüntü içerisindeyim. Geleceği karartılan gençlerimiz adına bir büyük üzüntü içerisindeyim. Üzüntümün sebebi şudur: Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Zalime onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Hep beraber ‘Yeter, söz milletin’ diyoruz. 6 Mayıs 2019 Türk demokrasisi için kırılma tarihidir. İstanbul milletinin iradesiyle belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun yetkisinin alındığı tarihtir. Milli iradenin önüne set çekilmez.

Milletin hür iradesinin üzerine kayıt da şart da koymak için Ekrem İmamoğlu’na bu cezayı verdiler. Bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararları aldıranları biliyoruz. Herkesin bildiği bir sır, biliyoruz. Demokrasiyle hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gördük. Bakmayın isimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri bakalı çok oldu. Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Bu ülkenin kaldırım taşlarında İstanbul başta olmak üzere bu kararları alanlar başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. Siz reform yapmayın, sizden bir şey beklemiyoruz. Siz organize kötülük yapmaktan vazgeçin. FETÖcülerin size bıraktığı hukuksuzluk icat etmekten vazgeçin. İşaret fişeğini bugün buradan yaktığımız hukuk, demokrasi mücadelemizin milletin iradesiyle tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Altılı Masa etrafında bir araya gelmiş olanların demokrasi diye bir kavgası var. Atanmış hakimlerin verdikleri kararları hep beraber yerle bir edeceğiz. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu’na milletinin helal oylarını tekrar helal ettirdiniz."

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