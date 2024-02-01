Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı nedir?

Gülü seven dikenine katlanır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişi bir şeyin güzelliklerini ve faydalarını elde etmek istiyorsa, onun zorluklarına ve sıkıntılarına da katlanmalıdır.

Bir hedefe ulaşmak ya da bir şeyi elde etmek için bazen fedakarlık yapmak veya zorluklarla başa çıkmak gerektiğini anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işte de güzel para var ama çalışma saatleri çok uzun, yapacak bir şey yok gülü seven dikenine katlanacak artık."