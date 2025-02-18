Gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma 3 ayrı işyerine düzenlediği baskında 3 milyon lira değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde N.T., M.D. ve B.D. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı.

Ekiplerin 3 ayrı işyerinde yaptığı adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 milyon 182 bin TL olan gümrük kaçağı 104 adet akıllı telefon, 11 adet tablet, 20 adet akıllı kol saati, 33 adet kablosuz kulaklık, 41 adet hava nemlendirici ve 326 adet elektronik malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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