Gümrük kaçağı eşya ele geçirildi! Piyasa değeri tam 1,2 milyar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, X-Ray cihazına sevk edilen konteynerlerde yapılan detaylı aramalarda Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulmaya çalışılan büyük miktarda oyuncak ve kumaş ele geçirildi.

Yaklaşık 130 ton oyuncak ve 2 konteyner kumaşın bulunduğu 6 konteynerin tespit edilmesiyle başlayan operasyon, Kocaeli Limanı'nda da devam etti. Risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunan konteynerler X-Ray cihazına sevk edildi ve yapılan tarama sonucunda yoğunluklar tespit edildi. Ardından konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirildi.

Yapılan detaylı aramalar sonucunda toplamda 248 bin 639 gümrük kaçağı eşyanın ele geçirildiği belirtildi. Bu kaçak eşyalar arasında oyuncaklar, fanlar, lazerler, gözlükler, çantalar ve şişirilebilir oyun setleri gibi çeşitli ürünler bulunuyordu. Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 22 milyon lira olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, operasyonun yasa dışı ticarete karşı kararlı bir mücadele olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladılar. Operasyonun, ülke ekonomisine ve güvenliğine yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmak için yapıldığı belirtildi.