Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: AA
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parçaları olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan araştırmadan sonra baskın yapılan yerde 619 airbag, 324 aks, 232 stop farı, 120 araç göğüs paneli, 100 direksiyon simidi, 30 araç arması, 20 eksantrik ve 7 far beyni bulundu.

Gözaltına alınan A.K.A, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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