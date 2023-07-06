Gümrük memuru kadın turiste asıldı. Yarım İngilizcesi ile gümrüğe memur yapılmış

Editör: Özge Ceren Çimen

Sosyal medyada paylaşılan videoda motosikletle seyahat eden kadın Türkiye’ye giriş yaptığı anları kaydetti. Bir gümrük memuru kadına nereden geldiğini, yaşını ve pasaportu ile motosikletinin belgelerini sordu.

Sonrasında yanına gelen bir başka gümrük memuru ise nereli olduğunu ve Türkiye’de nereye gideceğini sordu. Kadına adını ve yaşını soran gümrük memuru, aldığı yanıt sonrası ‘daha genç göründüğünü’ söyledi. Motosikletini boş bir yere park etmesini isteyen gümrük memuru sonrasında ise birlikte kahve içmek için boş vakti olup olmadığını sordu. Kadın ise İstanbul’a gitmek için fazla vaktinin olmadığını söyledi.

Yarım yamalak İngilizcesi ile dikkat çeken gümrük memuru daha sonra ise kadına bekar olup olmadığını sordu. İngiliz kadın ise erkek arkadaşı ile İstanbul’da buluşacağı yanıtını verdi.

Turist kadına karşı tavrı tepki çeken gümrük memuru için ‘Ülkeyi rezil etti’ yorumu yapıldı.