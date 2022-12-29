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Gümrük müdürü memuru tokatladı. Görüntüler ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Mahir Polat, Gümrük müdürünün memura tokat attığı görüntüleri paylaştı. Videoyu izleyenler "bu adamları kim müdür yapıyor" demekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:36
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Gümrük müdürü memuru tokatladı

Gümrük müdürü memuru tokatladı. Görüntüler ortaya çıktı
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Mahir Polat paylaşımında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u etiketledi ve şunları yazdı:

"Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür?

Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi."

Gümrük Çalışanları Sendikası ise şu açıklamayı yaptı:

Sayın Bölge Müdürü 
Gördüğümüz bu video çok onur kırıcı 
GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak 
Bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz 
Bilginiz olsun 
Burası muz cumhuriyeti değil 
O tokat attığınız pırıl pırıl Bu ülkenin üniversite mezunu gencidir"

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E
29.12.2022 10:15
İş kanununa göre suç işlemiş ceza alması gerekir  
 
FG
29.12.2022 10:05
Umarım o adam "memura hakaret" ten en ağır cezayı alır, memuriyetten de atılır.  
 
Selim Er
29.12.2022 10:03
Yüce Kuran'ı, onun ÖZÜ olan , AHZAB suresinin 37. 50. 51. ayetlerini okumayanlar müdür yapılırsa böyle olur.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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