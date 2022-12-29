Gümrük müdürü memuru tokatladı. Görüntüler ortaya çıktı

Mahir Polat paylaşımında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u etiketledi ve şunları yazdı:
"Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür?
Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi."
Gümrük Çalışanları Sendikası ise şu açıklamayı yaptı:
Sayın Bölge Müdürü
Gördüğümüz bu video çok onur kırıcı
GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak
Bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz
Bilginiz olsun
Burası muz cumhuriyeti değil
O tokat attığınız pırıl pırıl Bu ülkenin üniversite mezunu gencidir"
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