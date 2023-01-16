16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'na Ekvator'dan gelen gemide 56 kilo kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:18
Takip Et

Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda Ekvator'dan gelen gemide 56 kilo kokain ele geçirdi

Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Ekvator'dan gelen gemi yakın takibe alındı. Geminin limana yanaşmasından itibaren izlenen şüpheli konteyner, liman sahasına indirildikten sonra x-ray taramasından geçirildi. Tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Aramada, konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş çok sayıda paket bulundu. Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde maddenin kokain olduğu ortaya çıktı. Toplam 56 kilogram kokaine el konulurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürdürülüyor.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.