﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Ekvator'dan gelen gemi yakın takibe alındı. Geminin limana yanaşmasından itibaren izlenen şüpheli konteyner, liman sahasına indirildikten sonra x-ray taramasından geçirildi. Tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Aramada, konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş çok sayıda paket bulundu. Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde maddenin kokain olduğu ortaya çıktı. Toplam 56 kilogram kokaine el konulurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürdürülüyor.

(Kaynak: DHA)