Gümrüklerde kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Almanya’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu mercek altına alındı. Şahsın valizleri ekiplerce şüpheli tespit edilerek x-ray taramasından geçirildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, valizler detaylı kontrol edilmek üzere açıldığında kedi mamaları içerisinde çeşitli tıbbi ilaç ve enjektör olduğu ortaya çıktı. Operasyonda kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 5 milyon Türk lirası değerinde 177 kutu ilaç ve 12 adet enjektör ele geçirildi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama hangarına alındı. Hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada tırın iç kısmında, dorsenin duvarı ile aynı görünüme sahip ve sonradan yapılmış olduğu belirlenen metal bir duvar oluşturulduğu tespit edildi. Yapılan aramada söz konusu metal bölme içerisinde gizlenmiş halde sporcular tarafından vücut geliştirme amaçlı kullanıldığı belirlenen ilaçlar bulundu ve Türkiye’de ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigaralar tespit edildi. Operasyon neticesinde 32 bin 655 adet vücut geliştirmede kullanılan cinste ilaç ve 25 bin 530 adet elektronik sigara ele geçirildi. El konulan ilaç ve elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon Türk lirası olduğu anlaşılırken, olaya dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Ekim ayı boyunca yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik gümrük kapıları ile havalimanları ve deniz limanlarında Gümrük Muhafaza ekiplerince ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 552 bin 956 adet elektronik sigara cihazı, elektronik sigara aksamı ve sarf malzemesi ele geçirildi. Yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara ile elektronik sigara aksam ve parçasına el konuldu.