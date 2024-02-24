Gümrükte 508 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli bir tır takibe alındı. Tırda yapılan ayrıntılı aramada fotokopi makinası, yazıcı, dermapen, koruyucu gözlük ve koruyucu maske cinsi şüpheli eşyaya el konuldu. Kocaeli'de düzenlenen operasyonda beyan edilmeyen 9 bin 413 hoparlör, 4 bin 550 manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin kablolu kulaklık, 5 bin AUX kablo,11 bin 960 UXB kablo, 2 bin telefon tutucu, 1500 mikrofon,13 bin 980 kamera koruyucu cam, 218 bin 320 karton kutu, 2 bin 390 MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 kaçak eşya ele geçirildi.

Mersin'de takip edilen şüpheli konteynerin araç üzerinden indirildiği, araca aynı numarayı taşıyan başka konteynerin yüklendiği belirlendi. Araçta, gümrüklenmiş 311 milyon Türk lirası değerinde olan 322 bin güneş gözlüğü, 62 bin 200 dereceli gözlük, 15 bin güneş gözlüğü camı, 1400 oyuncak, 2 bin 350 şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 tuşlu cep telefonu cinsi eşya belirlendi.​​​​​​​

​​​​​​​

Artvin, Denizli, Trabzon ve Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, geçici ithalat rejimini suiistimal etmekten Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde illegal bir şekilde kullanılan yaklaşık 22 milyon Türk lirası ederindeki 7 lüks araca el konuldu.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​