Gümrük’te ‘Hayvan yemi ve ilacı’ beyan etti! Yapılan aramada ekipleri şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümrük’te ‘Hayvan yemi ve ilacı’ beyan etti! Yapılan aramada ekipleri şaşkına çevirdi

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan bir minibüste yapılan aramada 11,4 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücünün taşıdığı paketleri hayvan yemi ve ilacı olarak beyanda bulunduğu öğrenildi.

Türk uyruklu şoför Y.Y.'nin, minibüsle Almanya'dan Türkiye'ye hayvan yemi ve ilacı götürdüğünü beyan etmesi üzerine Bulgar gümrük görevlileri, aracı X-ray muayenesine yönlendirdi. Yapılan taramada beyan edilen yükün dışında araçta farklı yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine ayrıntılı arama için araç beklemeye alındı.

PAKETLERİ SAHAYA ATTI

İncelemeyi beklerken sürücünün şüpheli bir şekilde araçtan paket atarak hareket ettiği görüldü. Paketlerin, saha uyuşturucu testinde esrarla reaksiyona giren kuru çimenimsi bir madde içerdiği tespit edildi. Toplam brüt ağırlığı 11 kilo 420 gram olan 10 adet vakumlu poşet torba içinde esrar ele geçirildi. Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı nezaretinde gümrük müfettişince yürütülen soruşturmada Türk vatandaşı sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

Gümrük’te ‘Hayvan yemi ve ilacı’ beyan etti! Yapılan aramada ekipleri şaşkına çevirdi

Gümrük’te ‘Hayvan yemi ve ilacı’ beyan etti! Yapılan aramada ekipleri şaşkına çevirdi

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