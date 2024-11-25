Gümüş 30.74 dolar seviyesini test ediyor

Gümüş, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası 30.52 dolara gerileyerek 30.74 dolar destek seviyesini test ediyor. Teknik olarak altınla paralel bir düzeltme gösteren gümüş, ABD Doları'nın zayıflaması ve ABD ekonomik verilerinin güçlü çıkmasıyla dalgalanıyor. ABD Başkan Yardımcısı Donald Trump’ın Hazine Bakanlığı için Scott Bessent’i aday göstermesi sonrası piyasada belirsizlik azalırken, Dolar Endeksi (DXY) 107.00 civarına geriledi.

MÜCEVHER TALEBİ GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Gümüş, son dönemde düğün mücevherleri için tercih edilen bir materyal haline geldi. Altına göre daha uygun fiyatlı olması, şıklığı ve esnekliği, gümüşü modern düğünlerde özelleştirilmiş tasarımlar için popüler bir seçenek haline getiriyor. Hem değerli taşlar hem de emayelerle uyumlu olması, farklı temalar ve stiller için geniş bir yelpazede kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, gümüşün dayanıklı ve zamansız bir malzeme olarak simgesel anlamı, talebin artmasına katkı sağlıyor. Bu artan talep, gümüş fiyatlarının yükselmesine yardımcı olabilir.

ABD EKONOMİK VERİLERİ VE FED POLİTİKASI GÜMÜŞÜN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

ABD ekonomisindeki güçlü veriler, gümüşün fiyat hareketlerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Kasım ayında açıklanan Hizmetler PMI verisi 57.0 ile güçlü bir özel sektör büyümesini işaret ederken, işsizlik başvurularındaki azalma da ekonomik dayanıklılığı ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, Federal Reserve’in faiz indirimlerine gitme olasılığı düşerken, futures piyasası, bir çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimalini %50,9 olarak fiyatlıyor.

Bu ekonomik veriler, doları desteklese de, gümüş hala piyasa belirsizliğinden yararlanabilecek bir varlık olarak konumlanıyor. Süregelen jeopolitik gerilimler ve enflasyon riskleri, gümüşe olan güvenli liman talebini artırabilir. Bu da gümüşün fiyatında bir toparlanma fırsatı yaratabilir.

KISA VADELİ TAHMİN

Gümüş şu anda 30.82 dolarda işlem görmekte olup, 30.74 dolardaki kritik desteği test ediyor. Bu seviyede bir toparlanma yaşanması durumunda 31.17 dolara doğru bir yükseliş beklenebilir. Ancak, 30.74 dolar seviyesinin kırılması durumunda fiyatlar 30.44 dolara kadar gerileyebilir. Gümüşün fiyat hareketleri, teknik düzeltmeler, mücevher talebi ve makroekonomik faktörler arasında dengelenerek, piyasa volatilitesinin devam etmesi halinde olumlu yönde hareket edebilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Gümüş fiyatı 30.82 dolarda işlem görüyor, ancak 30.74 dolarda önemli bir destek bulunuyor. 50 EMA (Exponential Moving Average) ise 31.03 dolarda yer alıyor. Eğer 30.74 dolar seviyesi kırılırsa, satış baskısı artabilir ve gümüş fiyatları 30.44 dolar veya daha düşük seviyelere inebilir. Direnç seviyeleri ise 31.17 dolar, 31.53 dolar ve 31.85 dolar olarak belirlenmiş durumda. Piyasadaki belirsizlik, özellikle Doji mum çubuğunun oluşumu ile gösterilen kararsızlık, fiyatın kısa vadede yukarı ya da aşağı yönlü hareket edebileceğini işaret ediyor.

Yatırımcılar, 30.74 dolar seviyesini dikkatle izlemeli, zira bu seviye, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yönünü belirleyecek önemli bir eşik.