Gümüş fiyatları yükselişin ardından geriliyor

Gümüş fiyatları, son seansında çok yıllık 34.87 dolarlık zirvesine ulaştıktan sonra bu çarşamba geri çekiliyor. Piyasa, 35.40 dolarda dirençle karşı karşıya kalırken, yukarı yönlü ivmeyi sürdürebilmek için 34.35 dolarlık seviyenin destek olarak tutulması gerekiyor. Bu destek seviyesinin kaybedilmesi, kar satışlarını tetikleyebilir ve fiyatları daha da aşağıya çekebilir; 32.52 dolar ise potansiyel hedefler arasında yer alıyor.

Hazine Faizlerinin Artışı Gümüşü Zorluyor

ABD Hazine tahvil faizleri, son üç ayın en yüksek seviyelerine ulaşarak gümüş üzerinde ek baskı oluşturuyor. 10 yıllık tahvil faizi %4.2316 seviyesine yükseldi. Bu durum, yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerini ne kadar daha sürdürebileceğini sorgulamasına neden oldu. Yüksek faiz oranları genellikle gümüş gibi faiz getirmeyen varlıkları daha az cazip hale getirirken, gümüş yine de yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte güvenli liman alternatifleri arayışında kendini koruyabiliyor.

Seçim Belirsizliği ve Güçlü Dolar Gümüşü Etkiliyor

Yaklaşan ABD seçimleri, piyasalarda belirsizlik yaratırken gümüşe de talep kazandırıyor. Yatırımcılar, seçim gününe iki haftadan az bir süre kala potansiyel bir volatiliteye hazırlanıyor. Donald Trump'ın Kamala Harris'i yenme ihtimali biraz artarken, anket sonuçları hala sıkı bir durumda. Aynı zamanda, derin faiz indirimleri beklentilerinin azalmasıyla ABD doları güçleniyor. Bu durum genellikle değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, gümüş bu trende karşı çıkarak, siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı bir korunma aracı olarak altınla birlikte yükseliş gösteriyor.

Rusya Merkez Bankası Gümüşe Yöneliyor

Gümüş piyasasında önemli bir gelişme, Rusya'nın merkez bankasının ilk kez gümüşü rezervlerine eklemesi oldu. Bu adım, altın, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerle birlikte rezervlerini çeşitlendirme çabalarının bir parçası. Gümüş eklenmesi, orta vadede talebi artırabilir ve fiyatları destekleyebilir. Tarihsel olarak, merkez bankaları genellikle altın odaklıydı, ancak bu çeşitlendirme, gümüşün değersiz olabileceğini gösteriyor. Analistler, bu durumun önümüzdeki iki yıl içinde gümüş fiyatlarının %50 artmasına yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu artış, merkez bankası talebi ve fotovoltaik paneller ile elektronik gibi endüstriyel kullanımlardan kaynaklanabilir.

Kısa Vadeli Beklentiler

Kısa vadede gümüş, kritik bir dönüm noktasında bulunuyor. Endüstriyel talep ve merkez bankası alımları gibi uzun vadeli temeller olumlu görünse de, yakın dönem riskleri artış gösteriyor. 34.35 dolarlık seviyenin altında kalınması durumunda düzeltici bir dönem başlayabilir ve fiyatlar 32.52 dolara doğru gerileyebilir. Ancak gümüş, 35.40 dolarlık direnci aşabilirse, bir sonraki yukarı yönlü hareket başlayabilir. Şu anda yatırımcıların, ABD seçimleri etrafındaki volatiliteyi ve Federal Rezerv'in faiz oranlarıyla ilgili atacağı adımları izlemeleri önem taşıyor.