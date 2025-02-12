Gümüşte belirsizlik rüzgarları

ABD’de yatırımcıların gözünü üzerinde bulundukları kritik enflasyon raporu öncesinde, gümüş ons fiyatları 31 doların altında seyrediyor. Bu durum, piyasalarda belirsizliğin yanı sıra Federal Rezerv’in para politikası yönündeki ipuçlarını da gündeme taşıdı.

Trump’ın son hamlesi alüminyum piyasalarında deprem yarattı

Geçtiğimiz salı günü, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi önünde yaptığı açıklamaların ardından gümüş piyasası baskı altında kaldı. Powell, güçlü bir ekonomi ve ısrarlı enflasyon verilerini gerekçe göstererek, merkez bankasının faiz indirimine acele etmediklerini ifade etti. Bu açıklamalar, yatırımcıların merkez bankasının gelecekteki adımlarına ilişkin beklentilerini şekillendirirken, gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşün de nedenlerinden biri oldu.

Ayrıca, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyacağı tarifeleri de yakından değerlendiriyor. Trump yönetiminin, 4 Mart’ta yürürlüğe girecek olan çelik ve alüminyum ithalatlarına %25’lik vergi uygulama planı, küresel ticaret dengelerini değiştirebilecek nitelikte. Bu durum, hem emtia piyasalarında hem de uluslararası ticaret ilişkilerinde dalgalanmalara yol açarken, gümüş gibi değerli metallerin de fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın yeni tarifesi bakır piyasalarını altüst etti

Buna rağmen, gümüş piyasası yalnızca olumsuz haberlerin gölgesinde kalmıyor. Uzun vadede artan endüstriyel talep beklentileri, özellikle yenilenebilir enerji sektörü ve elektrikli araç üretimi gibi alanlarda gümüşe olan ihtiyacın artacağına dair öngörüler mevcut. Sürdürülebilir enerji projeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, gümüş arzındaki kısıtlılık ve mevcut tedarik zinciri sorunlarıyla birleştiğinde, piyasanın gelecekte değer kazanabileceğine dair iyimser yorumlara yol açıyor.

Analistler, ABD enflasyon raporunun açıklanmasının ardından, Federal Rezerv’in para politikası konusunda yeni sinyaller vereceğini ve bunun da gümüş piyasasında dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Ekonomik veriler, küresel ticaret politikaları ve jeopolitik gelişmeler ışığında, gümüş yatırımcıları uzun vadede bu değerli metalin hem bir yatırım aracı hem de endüstriyel kullanım açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti

Piyasa uzmanları, gümüşün özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde “güvenli liman” özelliğini koruduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, altın ve diğer değerli metallerle paralel seyreden gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ayrıca, teknolojik gelişmeler ve çevresel duyarlılıkların artmasıyla birlikte, gümüş talebinde görülen artışın kısa ve orta vadede de devam etmesi bekleniyor.

Güncel gelişmelerin ve açıklamaların ışığında, yatırımcılar ABD enflasyon raporu sonrasında Federal Rezerv’in stratejilerini yakından takip edeceklerini belirtiyor. Bu süreçte, piyasada yaşanabilecek ani hareketlenmeler ve volatilite, dikkatle izlenmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Ekonomik ve jeopolitik faktörlerin etkisiyle şekillenen bu dinamik ortam, gümüş piyasasında yatırım yapacaklar için hem risk hem de fırsat barındırıyor.