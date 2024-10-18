Gümüş fiyatlarının zirve yürüyüşü doludizgin devam ediyor

2024 yılı, gümüş fiyatları açısından oldukça hareketli geçiyor. Gümüş, yılın başından bu yana %34 oranında artış göstererek 32 dolara ulaştı. Bu yükseliş, özellikle sanayi talebindeki artış ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisiyle destekleniyor. Yatırımcılar, güvenli liman olarak bilinen gümüşe olan ilgilerini artırırken, küresel ekonomik belirsizliklerin de bu trendi desteklediği görülüyor.

Fed’in faiz indirimi beklentisi, gümüşe olan talebi artırarak fiyatların yukarı yönlü ivmesini sürdürmesine katkı sağladı. Uzmanlara göre, bu güçlü talep karşısında fiyatların 2024 yılı sonuna kadar daha da artma potansiyeli mevcut.

SANAYİ TALEBİNDEKİ ARTIŞ VE ARZ AÇIĞI

Gümüş fiyatlarındaki yükselişin temel sebeplerinden biri de sanayi sektöründeki artan talep. Özellikle elektronik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde gümüşe olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. 2024 Londra Kıymetli Madenler Birliği (LBMA) Konferansı’nda konuşan uzmanlar, bu talebin arzda önemli bir açık yaratacağını ve 215,3 milyon ons arz açığı oluşacağını öngörüyorlar. Bu, son 20 yılın en büyük ikinci arz açığı olarak dikkat çekiyor.

Coeur Mining CEO’su Mitchell Krebs, "Arz-talep dengesizliği giderek daha belirgin hale geliyor," diyerek madencilik sektörünün bu artan talebi karşılamakta zorlandığını belirtti. Geri dönüşüm teknolojileri bu açığı kapatma noktasında yeterli olamıyor. Sanayi kullanımının gümüş talebinin %50’sini oluşturması, arz açığının fiyatlar üzerindeki baskısını artırıyor. Bu da gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde 45 dolara kadar çıkabileceğini işaret ediyor.

FİRST MAJESTİC SİLVER ÜRETİMİ VE PİYASA ETKİLERİ

Gümüş madenciliği sektöründe önemli bir yer tutan First Majestic Silver, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 5,5 milyon ons gümüş eşdeğeri üretim gerçekleştirdi. Bu, bir önceki çeyreğe göre %4’lük bir artış anlamına geliyor. Şirket, 2024 yılı toplam üretim hedefinin %72’sini gerçekleştirmiş durumda.

Şirketin Meksika’daki üç büyük madeni olan Santa Elena, San Dimas ve La Encantada, bu başarılı performansa önemli katkı sağladı. Ancak güçlü üretim rakamlarına rağmen, First Majestic hisseleri %1,45 düşüşle 8,83 dolara geriledi. Yine de şirketin artan üretimi, arz sıkıntısının yaşandığı bir ortamda gümüş fiyatlarını dengeleyebilir veya yükseltebilir.

KISA VADELİ TAHMİNLER VE TEKNİK GÖRÜNÜM

Gümüş fiyatlarının kısa vadede artış trendini sürdürmesi bekleniyor. Mevcut fiyat 31,90 dolar seviyesinde ve teknik göstergeler fiyatların 32,35 dolarlık direnç seviyesini test edebileceğini işaret ediyor. Eğer bu direnç seviyesi aşılırsa, bir sonraki hedefler 32,72 ve 33,09 dolar olarak görülüyor. Diğer yandan, 31,47 dolar seviyesindeki 50 günlük EMA, güçlü bir destek noktası olarak izleniyor.

Gümüş fiyatlarının 31,73 dolar pivot seviyesinin üzerinde kalması durumunda, alıcıların kontrolü elinde tutacağı öngörülüyor. Ancak bu seviyenin altına inildiğinde, fiyatların 31,31 dolar ve 30,90 dolar destek seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor.