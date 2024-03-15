Gümüş otunu böyle kullanın kabızlığınız tarihe karışsın

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çareler arıyor ve bu doğrultuda şifalı bitkilere yöneliyor.

Kabızlık gibi yaygın bir sağlık sorununa çözüm olarak bilinen gümüş otu, dikkatleri üzerine çekiyor.

Gümüş otunun kabızlığı nasıl giderdiğine dair bilgiler…

Yaklaşık 25 gram kök, bir litre suda demlenip, günde birkaç fincan tüketildiğinde ishalin önüne geçebilir.

Peki, gümüş otu nedir?

Gülgiller ailesinden gelen, yol kenarlarında ve çayırlarda bulunan, 40-70 cm yüksekliğinde bir yabani bitki olan gümüş otu, beşparmak biçiminde yapraklara sahiptir. Gümüş rengi yaprakları ve rozet şeklindeki görünümüyle tanınır. Yaprakların arasından çıkan uzun saplı çiçekleri altın sarısı renktedir. Bitkinin yaprak ve kökleri, Temmuz ve Ağustos aylarında toplanarak kurutulur.

Gümüş otunun faydaları…

Yine, yaklaşık 25 gram kökün bir litre suda demlenip içilmesi, ishali tedavi edebilir.

Çiçeklerinden yapılan demleme, cilt lekelerini azaltabilir, cildi yumuşatabilir ve hoş bir renk kazandırabilir.

Mide ekşimesi ve ağız yaralarına karşı da yaklaşık 25 gram kök demlenip içildiğinde faydalı olabilir.

Enerji verir ve güçlendirir.

Bademcik ve boğaz iltihaplarında gargara olarak kullanıldığında, boğazı rahatlatır.

Diş ağrılarında kökün çiğnenmesi önerilir ve diş etlerini güçlendirir.

Kullanımı nasıldır?

50 gram kök, dört bardak su ile 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür ve günde üç kez, yemeklerden önce bir çay bardağı kadar içilir. Gargara için de aynı su kullanılabilir.