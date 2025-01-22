Gümüşhane’de engelli kedilere şefkat eli

Gümüşhane'de gönüllü hayvansever kadınlar, tamamen kendi imkanlarıyla kurdukları engelli kedi evinde, sokakta yaşaması imkansız engelli kedileri rehabilite ederek onlara hayat sunuyor.

Maddi destek almadan, gözleri görmeyen, bacağı olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç kedilere şefkatle bakan gönüllü kadınlar, onların tedavi süreçlerini yönetiyor ve sıcak bir yuva ortamı sağlıyor.

Sokaklarda ölüme terk edilmekten kurtarılan bu kediler, evde rehabilite edilerek hayata tutunuyor. Kadınlar, engelli kedilerin daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmesi için destek bekliyor.

Ayrıca kedilerin sahiplendirilmesi için de vatandaşlardan yardım talep ediliyor.

Gül Yılmaz, "Engelli kedi evini 3 kişi kurduk ve giderlerini kendimiz karşılıyoruz. Sokakta yaşaması imkansız kedilere burada bakıyoruz, onların tedavi süreçlerini üstleniyoruz. Kedilerimizi sahiplendirmek istiyoruz. Aşıları tam ve isteyenlere çip takılabiliyor." dedi.

Zeynep Eren ise, "Yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Gümüşhane halkının desteğine ihtiyacımız var." diyerek teşekkürlerini iletti.