Gümüşhane'de karayolu kenarındaki gözleme evi alev alev yandı

Kaynak: İHA
Gümüşhane'de karayolu kenarındaki gözleme evi alev alev yandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Özkürtün beldesinde karayolu kenarında bulunan gözleme ve çay salonları gece çıkan yangınla küle döndü.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki çay ve gözleme evi alevlere yenik düştü
Edinilen bilgiye göre, Özkürtün Beldesinde Gümüşhane-Kürtün karayolu kenarında bulunan ahşaptan yapılma gözleme ve çay salonlarında dün gece yarısı yangın çıktı.

alev-ale23.jpg

Yasemin Şinik’e ait gözleme salonunda başlayan ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın ahşapların tutuşmasıyla birlikte kısa sürede büyüyerek yandaki Yusuf Kaan Coşkun’a ait Çınaraltı Kafeye de yayıldı.

alev-alev34.jpg

Alevlerin metrelerce yükseldiği ve kısa sürede her iki işletmeyi de küle çeviren yangına Özkürtün Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

alev-alev-12.jpg

Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken her iki işyeri de kullanılamaz hala geldi.

Son Haberler
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi