Gümüşhane'de karayolu kenarındaki gözleme evi alev alev yandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki çay ve gözleme evi alevlere yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Özkürtün Beldesinde Gümüşhane-Kürtün karayolu kenarında bulunan ahşaptan yapılma gözleme ve çay salonlarında dün gece yarısı yangın çıktı.

Yasemin Şinik’e ait gözleme salonunda başlayan ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın ahşapların tutuşmasıyla birlikte kısa sürede büyüyerek yandaki Yusuf Kaan Coşkun’a ait Çınaraltı Kafeye de yayıldı.

Alevlerin metrelerce yükseldiği ve kısa sürede her iki işletmeyi de küle çeviren yangına Özkürtün Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken her iki işyeri de kullanılamaz hala geldi.