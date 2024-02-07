Gümüşhane’de kurtlar başıboş sokak köpeklerini avlarken görüntülendi

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de kurtlar başıboş sokak köpeklerini avlarken görüntülendi
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aç kalan kurtlar, Süme Mahallesi’ne kadar indi. Mahallede yaşayan sokak köpeklerine saldıran kurtlar, bazılarını oracıkta parçalarken, bazılarını da ağızlarına alarak ormana doğru götürdü.

Kürtün ilçesinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, Süme Mahallesi’ne kadar indi. Mahallede yaşayan sokak köpeklerine saldıran kurtlar, bazılarını oracıkta öldürüp yemeye başladı. Arta kalan kısımlarını da ağızlarına alarak ormana doğru götürdü.

Kurtların bu anları, mahalledeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kurtlardan birinin, parçaladığı sokak köpeğinin bir bölümünü götürdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Kurt, karanlığın içinde kaybolana kadarki anları kameralara yansıdı.

Bu duruma akıl sır erdiremeyen köylüler "Köpeklere bunu yapan kurtlar özellikle çocuklarımıza neler yapacağını tahmin bile etmek istemiyoruz. Bu soruna en kısa sürede çözüm bulmalıyız. Nöbet bile tutmayı düşünmememiz lazım" diye konuştu.

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