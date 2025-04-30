Gümüşhane'nin mor sümbüllü cenneti Damlı Köyü: Baharın renkleriyle nefes kesici rota!

Kaynak: İHA
Gümüşhane'nin mor sümbüllü cenneti Damlı Köyü: Baharın renkleriyle nefes kesici rota!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Damlı köyünde 41 doğasever, baharın renkleriyle süslü patikalarda 14 kilometrelik yürüyüş yaptı. Mor sümbüller ve yağmur eşliğinde, GÜDAK’un düzenlediği etkinlik doğayla buluşturdu.

Gümüşhane’nin büyüleyici doğasında, baharın tüm renkleriyle bezeli Damlı köyünde, 41 doğa tutkunu unutulmaz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

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Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki bu masalsı köyde, yeşilin ve mor sümbüllerin süslediği patikalarda 14 kilometrelik bir parkurda yürüdü.

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Sazalanı mevkiinden başlayan yürüyüş, kadim ormanlar arasındaki kıvrımlı patikalardan Damlı köyüne uzandı. Baharın canlı renkleriyle bezeli doğada, zaman zaman yağan hafif yağmur eşliğinde ilerleyen doğaseverler, vadiler ve tepeler arasında her adımda yeni bir güzellikle karşılaştı.

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Sisler arasında devam eden yürüyüşte, köyün çevresindeki mavi ve mor orman sümbülleri, katılımcıların objektiflerine renk kattı.

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Yürüyüşe ilk kez katılan Nurten Öğretmek, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Erikbeli Yaylası ve Damlı köyüne geldik. Mor sümbüller, papatyalar, sarı tutyalar… Yağmurlu ama harika bir gün! İlk defa katıldım, çok mutlu oldum. Devamını yapacağım!”

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Bir yıldır Gümüşhane’de yaşayan Hamza Kesici ise “İlk kez katıldım ve çok memnun kaldım. Yaylalar, doğa, temiz hava… Herkese tavsiye ederim, insanın ruhuna iyi geliyor.” dedi.

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GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, her yıl bu parkuru çiçeklerin ve doğanın tadını çıkarmak için düzenlediklerini belirterek, “Bu sene kış ağır geçti, çiçekler istediğimiz gibi olmasa da doğa harikaydı. Hafif yağmur altında güzel bir yürüyüş oldu.” diye konuştu.

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