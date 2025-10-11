Eylül başında ons başına 42 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, altı haftada yüzde 20’den fazla değer kazanarak 9 Ekim’de 51,23 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak bu yükseliş, piyasalarda fiziksel gümüşe yönelik tedirginliği de beraberinde getirdi.

Sözcü’nün derlediği habere göre, Japonya Kıymetli Madenler Birliği (JBMA) Direktörü Bruce Ikemizu’nun açıklamasına göre, Londra piyasasında fiziksel gümüşün bir ay vadeli kiralama oranı yüzde 39,2’ye kadar çıktı. Bu oran, piyasada fiziksel arzın ciddi biçimde daraldığına işaret ediyor.

PİYASADA PANİK HAKİM

Batı’daki büyük metal borsalarında yapılan gümüş işlemlerinin büyük kısmı, fiziksel teslimata dayanmayan “kâğıt gümüş” kontratları üzerinden yürütülüyor. Uzun süredir bu sözleşmeler nakit ödemeyle kapatılıyordu. Ancak son haftalarda yatırımcıların giderek artan şekilde fiziksel teslimat talep etmesi, sistemin işleyişini zorlamaya başladı.

Buna karşın, Şanghay Metal Borsası’nda her işlem gören ons gümüş ve altın gerçek metalle destekleniyor. Bu fark, Batı piyasalarındaki arz krizini daha görünür hale getiriyor.

Batı’daki metal stokları hızla erirken, fiziksel gümüş sahipleri artık kısa vadeli ödünç vermeye dahi yanaşmıyor. Bu da leasing oranlarını yukarı çekiyor ve piyasada paniği büyütüyor. Uzmanlara göre, eğer bu gidişat sürerse vadeli işlemlerde nakit ödeme sistemi çökecek.

Kısa pozisyon açan spekülatörler için de tablo giderek tehlikeli hale geliyor. Yıllardır gümüş piyasasını manipüle eden bu aktörlerin, şimdi ellerinde olmayan metali teslim etme baskısıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

ÇİN İHRACATI DURDURDU

Dünyanın ikinci büyük gümüş üreticisi olan Çin, ihracatı tamamen durdurduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, kısa vadeli kazançtan vazgeçip kendi sanayisini korumak için rezervlerini artırmayı tercih ediyor.

Buna karşılık Batı dünyası, düşük fiyat dönemlerinde “yeterince gümüş her zaman bulunur” anlayışıyla stok tutmaktan kaçındı. Şimdi ise sanayi üretiminde aksamalar ve teslimat krizleri konuşuluyor.

Fiyatlar rekor kırarken, fiziksel gümüş piyasasında arz sıkıntısı giderek büyüyor. Uzmanlar, Batı’daki “kâğıt gümüş” sisteminin sürdürülemez hale geldiğini ve sanayi üretiminin ciddi bir dar boğaza girebileceğini uyarıyor.