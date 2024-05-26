Gün Sazak cinayetini aydınlatacak belgesel: 169 Gün

Olayı aydınlığa kavuşturacak bir başka proje de “169 GÜN” adı altında gerçekleştirilecek belgesel.

Senaryo yazarı ve yönetmen İsmail Güneş tarafından gerçekleştirilecek projenin senaryo aşamasında sona gelindi. Filmde oynayacak oyuncu tespitlerinin yanı sıra dönemin dekor ve aksesuarları için hazırlıklar da sürüyor. Filmin yönetmeni İsmail Güneş finans arayışlarını sürdürürken senaryosunun geliştirilmesi için Gün Sazak’ın yakın çalışma arkadaşlarıyla görüşme yapıyor. Bu görüşmeler kaybolmasın diye kayda alınınca ortaya bir belgesel projesi de çıkmış oldu.

Gün Sazak’ın bakanlık yaptığı dönemi, dönemin gazetelerinden inceleyen Güneş, öldürülmesine neden olan 169 günlük bakanlığında yaptıklarının öldürülmesine neden olduğunu fark etti. Bu çalışmasını tozlu raflardan çıkarıp aydınlığa çıkarmak için “169 GÜN” ismiyle incelemelerini belgesel konusu yaptı. Yaklaşık 60 dakika olması planlanan, 6 ay sürecek çalışmayla ortaya çıkacak belgeselin çekimleri bir aydır sürdürülüyor. Çalışmada şimdiye kadar Güne Sazak’ın çalışma arkadaşları dönemin Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı Namık Kemal Zeybek, Tekel Genel Müdürü Esat Güçhan, Trakya Gümrükler Başmüdür Vekili Necati Can, aile dostu başbakanlık özel kalem müdürlüğü yapmış olan Şevket Bülent Yahnici, yirmi kişilik yakın kadrosunda yer alıp hakkında kitap yazan Himmet Kayhan, Hakkı Şafak Ses ve 1980 yılında Ankara Ocak Başkanlığı yapmış Ali Uzunırmak ile konuşuldu. Sırasıyla oğulları Süleyman Servet Sazak, öldürüldüğünde araçtan yeni inip apartmana girmiş olan Ergün Sazak, dönemin Dereköy Gümrüğü Müdürü Erdal Çelik, Yusuf Okumuş ve o dönem Gün Sazak’la uzun söyleşiler gerçekleştiren gazeteci Taha Akyol ile de görüşülecek. Bunların yanı sıra öldürülmesi olayına karışan isimlerle de görüşülmeye çalışılacak.

“169 GÜN” belgeseli öncelikli olarak ulusal bir kanalda yayınlanması için görüşmeler yapılırken son yayın mecrası olarak YouTube da düşünülüyor. Bir aydır çekimleri sürdürülen belgeselin tamamlanması için yaklaşık altı ay daha süre gerekiyor.