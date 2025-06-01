Günay'dan Okan Buruk'a mesaj: 'Onun işini zorlaştıracağım'

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da kritik maçlarda gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan kaleci Günay Güvenç, Muslera'nın vedası ve gelecek sezonki hedefleriyle ilgili konuştu.

Okan Buruk'a mesaj yollayan tecrübeli eldiven'in Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

'BANA 'BURAYA GELEN EN İYİ KALECİSİN' DEDİ'

Muslera’yı 14 yıldır bu kadar zorlayan, formayı ondan alan, kalede onun kadar güven veren bir isim görmedik. Bu güveni nasıl sağladınız?

Bu güven ilk başta performansla oldu. Antrenmanda bunu göstermem lazımdı. Oynadığım az maçlarda bile göstermem lazımdı. Muslera’nın bana “Keşke daha erken gelseydin” demesi beni inanılmaz motive etmişti. Bana “Erken gelseydin, daha uzun yıllar beraber götürseydik burayı” diyordu. “Buraya gelen belki en iyi kalecisin” demişliği de oldu. Hâlâ da öyle diyor. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Her zaman antrenmanda, saha dışında, saha içinde duruşumla, karakterimle, hocaya, oyunculara “Ben de varım”ı gösterdiğimi, hissettirdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar benimle ilgili hiç negatif bir şey olmadı. Tabii ki kalecilikte yanlışlar, hatalar olur, bunlar sporun gerçeği. Ama ben her zaman disiplinimle, çalışma gücümle, kalitemle hocaya ve ekibimize bu pozisyonda oynayabileceğimi gösterdim.

'MUSLERA'NIN SÖZLERİNİN BİR AĞIRLIĞI VAR'

Muslera “G.Saray kalesinde kimi görmek istersin?” sorusuna “Dünyada G.Saray kalesini koruyabilecek en iyi kaleci Günay Güvenç’tir” yanıtını verdi. Ne düşünüyorsunuz?

Böyle bir açıklama beklemiyordum. Bunu Muslera’dan duymak gurur verici. G.Saray’da sadece 2 sene paylaştık. Demek ki 2 sene içinde kendimi ona göstermişim ve ispatlamışım. Yoksa benle ilgili böyle bir cümleyi kurmazdı. Demek ki kalbinden gelmiş, yapabileceğimi düşünmese böyle bir cümle kullanmazdı. Bunu hep bana söylüyordu ama kamuoyunda da paylaşmasından gurur duydum. Demek ki bazı şeyleri doğru yapıyormuşum. Ama hiçbir zaman bu kelimelerle tok olacak biri değilim. Devamını göstermek istiyorum. Muslera ayrıldığı için çok üzgünüz. Onun gibi güzel bir karaktere böyle bir ayrılık yakışırdı. Sözlerinden çok mutlu oldum. Artık Muslera’nın söylediği cümlenin de bir ağırlığı var üzerimde. Onu da ispatlamam lazım. Bir yandan güzel bir şey diğer yandan daha iyi yapmam gerektiğini söylüyor bana aslında. Ben de her şeyimi vereceğim.

'BASKIYLA BESLENİRİM'

Okan Buruk, “Gelecek yeni kaleci, Günay’la forma rekabetine girecek” dedi. 1 numara olmaya hazır mısınız, üzerinizde bir baskı oluşturur mu?

Ben baskıyla beslenen bir insanım. Baskıyı çok iyi idare ettiğimi ve baskıdan pozitif yönleri çıkardığımı düşündüğüm için hocamın da böyle açıklamaları var. Bana karşı da düşüncelerini biliyorum. Hocamıza buradan da söyleyeyim, onun işini baya bir zorlaştıracağım. Sabırsızlıkla kamp dönemini bekliyorum. Kim oynarsa oynasın her zaman G.Saray’ın başarısı öndedir. Hepimiz G.Saray’a hizmet edeceğiz. Ben olurum, başka bir isim olur, başka pozisyonlarda başka isimler olur. Biz burada büyük bir camiayı temsil ediyoruz. En önemlisi başarı. Ama tabii ki kişisel olarak da oynamak istiyorum.