Günboyu yazarı Demet Güven yazdı: Müzik ziyafeti semtinize geliyor

Yaz mevsimini müzik şölenine çevirecek İBB Orkestraları semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor.

Günboyu yazarı Demet Güven yazdı: Müzik ziyafeti semtinize geliyor

İBB, bütün bir yaz boyunca sürecek “Semtimde Orkestra” adlı konser programıyla kentin dört bir yanında ücretsiz müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor. Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları müzikle semtinize konuk oluyor.

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Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür bünyesindeki orkestralar güneşin peşine takılıyor ve semtinize doğru yolculuğa çıkıyor.

Gelenekselleşen yaz konserleri bu yıl “Semtimde Orkestra” diyerek yola çıkıyor. Haziran ayı boyunca 29 farklı dinletiyle 11 noktada müziği İstanbullularla buluşturacak İBB Orkestraları’nın rotasında; Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Şişli ve Üsküdar yer alıyor.

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“Semtimde Orkestra” konser serisi semt sakinlerine açık havada müzik ziyafeti yaşatacak. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.

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PROGRAM:

8 Haziran Perşembe

Topluluk: İBB Kent Orkestrası

Yer: Cadde Bostan Sahili (Şaşkınbakkal Sahili)/ Kadıköy

Saat: 21.00

9 Haziran Cuma

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer : Eyüpsultan Meydanı / Eyüpsultan

Saat: 15.30

Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu

Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi

Saat: 19.00

10 Haziran Cumartesi

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Cendere Sanat Merkezi / Kağıthane

Saat: 17.00

12 Haziran Pazartesi

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Beyazıt Meydanı / Fatih

Saat: 18.00

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih

Saat: 18.00

13 Haziran Salı

Topluluk: İBB Kent Orkestrası

Yer: Üsküdar Sahili / Üsküdar

Saat: 21.00

14 Haziran Çarşamba

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Üsküdar Sahili / Üsküdar

Saat: 21.00

15 Haziran Perşembe

Topluluk: İBB Kent Orkestrası

Yer: Bakırköy Meydanı / Bakırköy

Saat: 21.00

16 Haziran Cuma

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Eminönü Meydanı / Fatih

Saat: 18.00

Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu

Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih

Saat: 19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Bakırköy Meydanı / Bakırköy

Saat: 21.00

17 Haziran Cumartesi

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Anadolu Hisarı / Beykoz

Saat: 19.30

19 Haziran Pazartesi

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih

Saat: 18.00

20 Haziran Salı

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Eminönü Meydanı / Fatih

Saat: 18.00

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Maçka Parkı / Şişli

Saat: 21.00

22 Haziran Perşembe

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Pendik Meydanı / Pendik

Saat: 21.00

23 Haziran Cuma

Topluluk: İBB Kent Orkestrası

Yer: Beylikdüzü Yaşam Vadisi / Beylikdüzü

Saat: 21.00

24 Haziran Cumartesi

Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu

Yer: Cendere Sanat Merkezi / Kağıthane

Saat: 17.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Beylikdüzü Yaşam Vadisi / Beylikdüzü

Saat: 21.00

26 Haziran Pazartesi

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih

Saat: 18.00

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