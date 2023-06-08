Günboyu yazarı Demet Güven yazdı: Müzik ziyafeti semtinize geliyor

İBB, bütün bir yaz boyunca sürecek “Semtimde Orkestra” adlı konser programıyla kentin dört bir yanında ücretsiz müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor. Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları müzikle semtinize konuk oluyor.
Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür bünyesindeki orkestralar güneşin peşine takılıyor ve semtinize doğru yolculuğa çıkıyor.
Gelenekselleşen yaz konserleri bu yıl “Semtimde Orkestra” diyerek yola çıkıyor. Haziran ayı boyunca 29 farklı dinletiyle 11 noktada müziği İstanbullularla buluşturacak İBB Orkestraları’nın rotasında; Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Şişli ve Üsküdar yer alıyor.
“Semtimde Orkestra” konser serisi semt sakinlerine açık havada müzik ziyafeti yaşatacak. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.
PROGRAM:
8 Haziran Perşembe
Topluluk: İBB Kent Orkestrası
Yer: Cadde Bostan Sahili (Şaşkınbakkal Sahili)/ Kadıköy
Saat: 21.00
9 Haziran Cuma
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer : Eyüpsultan Meydanı / Eyüpsultan
Saat: 15.30
Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu
Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi
Saat: 19.00
10 Haziran Cumartesi
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Cendere Sanat Merkezi / Kağıthane
Saat: 17.00
12 Haziran Pazartesi
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Beyazıt Meydanı / Fatih
Saat: 18.00
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih
Saat: 18.00
13 Haziran Salı
Topluluk: İBB Kent Orkestrası
Yer: Üsküdar Sahili / Üsküdar
Saat: 21.00
14 Haziran Çarşamba
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Üsküdar Sahili / Üsküdar
Saat: 21.00
15 Haziran Perşembe
Topluluk: İBB Kent Orkestrası
Yer: Bakırköy Meydanı / Bakırköy
Saat: 21.00
16 Haziran Cuma
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Eminönü Meydanı / Fatih
Saat: 18.00
Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu
Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih
Saat: 19.00
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Bakırköy Meydanı / Bakırköy
Saat: 21.00
17 Haziran Cumartesi
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Anadolu Hisarı / Beykoz
Saat: 19.30
19 Haziran Pazartesi
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih
Saat: 18.00
20 Haziran Salı
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Eminönü Meydanı / Fatih
Saat: 18.00
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Maçka Parkı / Şişli
Saat: 21.00
22 Haziran Perşembe
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Pendik Meydanı / Pendik
Saat: 21.00
23 Haziran Cuma
Topluluk: İBB Kent Orkestrası
Yer: Beylikdüzü Yaşam Vadisi / Beylikdüzü
Saat: 21.00
24 Haziran Cumartesi
Topluluk: İBB Oda Müziği Topluluğu
Yer: Cendere Sanat Merkezi / Kağıthane
Saat: 17.00
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Beylikdüzü Yaşam Vadisi / Beylikdüzü
Saat: 21.00
26 Haziran Pazartesi
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Turşucuzade Konağı Bahçesi / Fatih
Saat: 18.00