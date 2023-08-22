Günde 1-2 bardak yetiyor. İşte kilo verdiren mucize ot

Sinameki bitkisinin bir türü olan açlık otu ile sağlıkla kilo verileceğinin altı çizildi. Bu ottan yapılan çaydan günde 1-2 bardak içilmesi gerektiği bildirildi.

Günde 1-2 bardak yetiyor. İşte kilo verdiren mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sinameki bitkisinin bir türü olan açlık otu ile sağlıkla kilo verileceği vurgulandı.

Açlık otuyla ilgili detaylar…

AÇLIK OTU NEDİR?

Ülkemizde sinameki adıyla da bilinen açlık otu; Çin, Pakistan ve Hindistan'da yetişen bir bitkidir. Senna olarak Arap coğrafyasında tanınan şifalı bitki kendiliğinden yetişebilir. Doğru kullanıldığı durumlarda sağlık için faydalı olabilir.

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AÇLIK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Öncelikle verdiği tokluk hissi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur.

-Doğal müshil etkisi gösterdiği için kabızlık sorununa çözüm sağlar. Bu yüzden bağırsaklara iyi gelir.

-Vücudun yağ yakmasında yardımcı olduğu gibi yağ oluşumunu da engelleyen bu bitki, kilo verme sürecini hızlandırır.

-Uzun süreli tokluk hissi verir. Bu sayede gereksiz yenen öğünlerden kurtarır.

-Ölçülü ve düzenli tüketildiğinde boşaltım ve sindirim sistemini olumlu yönde etkiler. Bu sayede açlık otu, hazımsızlık ve gaz sancısı olanların imdadına yetişir.

-Metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflama sürecine de katkı sağlar.

-Alternatif tıp dünyasında gözde bir ilaç olarak da kullanılır.

-Bağırsak florasının sağlığını korur ve çeşitli rahatsızlıklardan korunmasına destek olur.

-Mide hastalıklarına iyi geldiği bilindiği için tedavi sürecinde tavsiye edilir.

-Adet düzensizliklerini giderme konusunda yardımcıdır. Ayrıca adet dönemindeki ağrı ve sancıları azalttığı da bilinen faydaları arasındadır.

-Tatlı ve tuzlu yiyeceklere olan isteği azaltır.

-Zayıflatıcı etkisinin yanı sıra vücudun vitamin ihtiyacını da karşılar.

-Böbrek taşı ve kum dökenler için de doğal ilaç olarak kullanılır.

-Tansiyon üzerinde düzenleyici ve dengeleyici bir etkisi vardır.

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AÇLIK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Açlık otu sayesinde güzel ve sağlıklı bir bitki çayı içebilirsiniz. Basit malzemeleriyle lezzetli bitki çayını dakikalar içerisinde yapabilir ve kolay bir şekilde tüketebilirsiniz. Bunun için 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içerisine otları atıp ve demlenmesini beklemelisiniz. Demlenme süresi yaklaşık 5 dakikadır. Demlendikten sonra suyunu süzerek içebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta otları su ile kaynatmamaktır. Kaynayan bitkilerin besin değerleri kaybolduğu için kaynatılarak hazırlanması pek önerilmez. Dilerseniz deve gözü otunu kahvenin içerisine de atıp bu şekilde kullanabilirsiniz.

AÇLIK OTU NE KADAR SÜRE KULLANILMALIDIR?

1 hafta düzenli olarak kullanıldıktan sonra yine en az 1 hafta içmeye ara verilmesi gerekir. Bunun sebebi, uzun süreli kullanımının bağırsakların tembelleşmesine yol açma riskidir.

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