Günde 22 dakika yetiyor! Sağlık için büyük fayda!

Düzenleme: Hatice Özen
Günde 22 dakika yetiyor! Sağlık için büyük fayda!

Yeni bir araştırma, günde sadece 22 dakika egzersiz yapmanın, kronik hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Bu bulgu, egzersizin sağlık üzerindeki faydalarını bir kez daha gözler önüne sererken, uzmanlar bu kısa süreli egzersizin bile kalp hastalıkları, diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla mücadelede büyük bir fark yaratabileceğini belirtti.

Egzersiz, uzun yıllardır sağlık uzmanları tarafından önerilen bir yaşam tarzı alışkanlığı olarak bilinse de, çoğu insan zaman yetersizliği nedeniyle düzenli egzersiz yapmayı ihmal ediyor. Ancak, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kısa süreli fakat düzenli egzersizlerin bile büyük sağlık faydaları sağladığını gösteriyor.

2024 yılında yapılan bir araştırma, günde sadece 22 dakikalık orta şiddetli egzersizin, bireylerin sağlık risklerini önemli ölçüde azalttığını buldu.

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Araştırma, 10.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan uzun süreli gözlemler sonucunda elde edildi.

Çalışmaya katılan kişiler, yürüyüş, koşu, bisiklet sürme gibi orta şiddetli egzersizleri günlük olarak uyguladılar.

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Araştırma sonucunda, günde 22 dakikalık egzersiz yapan kişilerin, kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma risklerinin yüzde 30 oranında azaldığı saptandı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kardiyolog Prof. Dr. James Brown, egzersizin insan sağlığına etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Egzersiz, vücudun her bir organını ve sistemini olumlu şekilde etkiler. Özellikle kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, kalp kaslarını güçlendirir, kan basıncını düşürür ve damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur."

Dr. Susan Miller, Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir iç hastalıkları uzmanı, araştırmanın bulgularını şu şekilde değerlendirdi:

"Bu araştırma, kısa süreli egzersizin bile sağlığımız üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Günde sadece 20 dakika gibi kısa bir süre, kan şekeri seviyelerini dengelemeye, vücut yağını azaltmaya ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu da kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıkların riskini önemli ölçüde azaltır."

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Egzersizin fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, zihinsel sağlık üzerinde de büyük faydaları var.

Araştırmalar, egzersizin depresyon, kaygı ve stres gibi ruhsal sorunlarla mücadelede etkili bir araç olduğunu gösterdi.

Psikiyatrist ve egzersiz terapisti Dr. Rachel Lee, "Egzersiz, beyin kimyasallarını olumlu şekilde değiştirerek ruh halini iyileştirebilir. Özellikle düzenli yapılan egzersiz, stres hormonlarını azaltır ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyelerini artırır" dedi.

Çalışmalar, egzersiz yapan kişilerin depresyon ve kaygı seviyelerinin daha düşük olduğunu, daha enerjik ve odaklanmış olduklarını gösterdi.

Dr. Lee, "22 dakikalık bir yürüyüş bile, zihinsel sağlığı iyileştirmek ve stresle başa çıkmak için yeterli olabilir. Bu nedenle, egzersiz sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruh sağlığını da iyileştirir" şeklinde açıklama yaptı.

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Araştırmalar, orta şiddetli egzersizlerin en faydalı olduğunu belirtti.

Yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme, dans etme gibi aktiviteler, kalp sağlığını güçlendirebilir ve kasları geliştirirken fazla yorulmadan yapılabilir.

Spor hekimi Dr. Michael Thompson, "Günde 22 dakika tempolu yürüyüş yapmak, kalp sağlığını iyileştirebilir, kasları güçlendirebilir ve genel vücut sağlığını destekler. Egzersiz yapmak için spor salonlarına gitmek veya ağır egzersizler yapmak gerekmez. Yürüyüş veya hafif koşu bile büyük fark yaratabilir" dedi.

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