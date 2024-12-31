Hangi kuruyemiş sağlığa faydalı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmasıyla dikkat çekti. Ayrıca antioksidanlar ve anti-inflamatuar özelliklere sahip oldukları için vücutta birçok olumlu etki yaparlar. Ancak, her kuruyemiş türü farklı sağlık yararları sunduğunun altı çizildi.

Dr. Walter Willett, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nde beslenme profesörü, kuruyemişlerin sağlık üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Kuruyemişler, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı yağlar açısından zengin. Düzenli olarak tüketildiğinde, kalp hastalıkları riskini azaltabilirler. Ayrıca, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.”

1. Ceviz: Kalp Sağlığını Destekleyen Süper Besin

Ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kuruyemiştir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruyarak, damar tıkanıklığını engelleyebilir ve yüksek kolesterolü dengeleyebilir. Ayrıca, cevizdeki E vitamini ve antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri nötralize eder ve hücresel hasarı azaltır.

Dr. David Katz, Yale Üniversitesi’nde beslenme ve halk sağlığı profesörü, cevizin sağlık yararları hakkında şunları söylüyor:

“Ceviz, omega-3 yağ asitleri içeriği ile kalp sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltabilir.”

Birçok bilimsel araştırma, ceviz tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ve sağlıklı bir kolesterol seviyesini desteklediğini gösterdi. Örneğin, 2019 yılında yapılan bir çalışmada, günde bir avuç ceviz tüketmenin kalp sağlığını iyileştirdiği ve kötü kolesterolü düşürdüğü bulundu.

2. Badem: Bağışıklık ve Zihin Sağlığı İçin Mükemmel Seçenek

Badem, özellikle E vitamini açısından zengindir ve bu vitamin, hücrelerin korunmasına yardımcı olur.

Bademin içerdiği magnezyum ise sinir sistemi ve kas fonksiyonları için gerekli. Ayrıca, badem, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve obezite ile savaşan kişiler için ideal bir atıştırmalık.

Prof. Dr. Mark Hyman, Cleveland Clinic’te fonksiyonel tıp uzmanı, bademin faydaları hakkında şöyle dedi:

“Badem, yüksek E vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkiler gösterir. Aynı zamanda, kalp sağlığını destekler, kan şekeri seviyelerini dengeler ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.”

Bademin düzenli tüketimi, insülin direncini azaltabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

2016 yılında yapılan bir araştırma, badem yemenin vücut ağırlığını dengelemeye ve açlık hissini azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

3. Fındık: Sindirim Sistemi ve Bağırsak Sağlığı İçin Faydalı

Fındık, lif açısından zengin bir kuruyemiştir ve sindirim sistemini destekler. Bağırsak sağlığını iyileştiren bu lifler, aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Fındık, ayrıca kalp sağlığına faydalı olan tekli doymamış yağ asitleri içerir.

Dr. Joseph Mercola, dünyaca ünlü sağlık uzmanı ve doktor, fındığın sindirim sağlığındaki etkilerini şu şekilde açıklıyor:

“Fındık, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemine fayda sağlar. Ayrıca, bağırsak sağlığını iyileştirir ve sindirimi kolaylaştırır.”

Fındık, düzenli tüketildiğinde kolesterol seviyesini iyileştirebilir ve bağırsak sağlığını korur.

2015 yılında yapılan bir araştırma, fındık tüketiminin bağırsak florasını iyileştirdiğini ve sindirim sağlığını desteklediğini gösterdi.

4. Antep Fıstığı: Antioksidan Kaynağı ve Anti-İnflamatuar Etkiler

Antep fıstığı, vitamin E ve diğer antioksidanlarla dolu. Bu da onu güçlü bir anti-inflamatuar besin yapar. Ayrıca, Antep fıstığı kalp sağlığını destekler, kan şekeri seviyelerini dengeler ve sindirimi iyileştirir.

Prof. Dr. Frank Hu, Harvard Üniversitesi'nde beslenme profesörü, Antep fıstığının sağlık yararları hakkında şunları belirtiyor:

“Antep fıstığı, antioksidanlar açısından oldukça zengindir ve vücudun inflamasyonla savaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, kalp sağlığını destekler ve kan şekeri seviyelerini dengeler.”

2017 yılında yapılan bir araştırma, Antep fıstığının kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve kalp hastalıkları riskini azalttığını gösterdi.

KURUYEMİŞLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ KATKILARI

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin, besleyici atıştırmalık.

Ceviz, badem, fındık ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler, kalp sağlığını destekleyebilir, kan şekerini düzenleyebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Ancak, kuruyemişlerin kalori içeriği yüksek olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi önemli.