Günde 3500 TL'ye çalışacak kişiler aranıyor. Tek bir kriter isteniyor

Kaynak: SuperHaber
Günde 3500 TL'ye çalışacak kişiler aranıyor. Tek bir kriter isteniyor
Dünya demir-çelik sektörü, Almanya'da düzenlenen konferansta bir araya gelirken, yöneticiler günlük 3500 liraya kaynakçı bulamamaktan yakındığını gündeme getirdi.

Uluslararası İnşaat Çeliği Üretici ve İhracatçılar Derneği’nin (IREPAS) düzenlediği dünya demir-çelik sektörünün buluşma noktası SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı, 28-30 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlendi.

Başkent Berlin'de düzenlenen konferansa, sektörün önemli isimleri katılırken, sektörün sorunları ve gündemi konuşuldu. Gündeme gelen sorunlardan bir tanesi de çalıştıracak kaynak ustalarının bulunamaması oldu.

"3500 LİRA OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, sektörde istihdam sıkıntısının yaşandığını ifade ederek, "Bizde asgari ücretle çalışanlar var ama, ikramiyeleri koyduğunuz zaman asgari ücretin üstüne çıkıyor. Bir kaynakçının günlük yevmiyesi 3500 lira olmasına rağmen çalışan bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

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HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, 2024 yılı sonunda tonaj olarak 17 milyon ton, değer olarak ise 15 milyar dolar ihracat hedeflerini açıklayan Aslan, 2026'ya kadar çelik üreticilerinin tükettikleri enerjileri minimum yüzde 30’unu kendi kaynaklarıyla üreteceklerini söyledi.

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