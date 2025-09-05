“Günde bir elma, doktoru evden uzak tutar” atasözü, bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Elma, düşük kalorili, yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle kalp sağlığını destekleyen mucizevi bir meyve. 2025 yılında yapılan çalışmalar, düzenli elma tüketiminin kardiyovasküler hastalıkları önlemede etkili olduğunu gösterdi. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, elmadaki lif ve flavonoidler, kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve damar sağlığını koruduğunu söyledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2021’de The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde bir elma yiyen bireylerde kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin %10 oranında azaldığını ortaya koydu.

Bu, kalp krizi riskini uzun vadede ciddi şekilde düşürebilir. Ayrıca, 2023’te Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, elmadaki polifenollerin iltihaplanmayı azalttığını ve damar sertliğini önlediğini gösterdi. Elmanın yüksek lif içeriği, kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini de azaltıyor. ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, “Elma, serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önler ve kalp sağlığını destekler” diyerek elma yemenin önemini vurguladı.

ELMA TÜKETİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elmanın kabuğuyla tüketilmesi, besin değerini artırdığı görüldü. Cooper Üniversitesi’nden Evelyn Arteche, “Kabuk, antioksidan ve lif açısından zengin. Elmayı protein veya sağlıklı yağlarla eşleştirin” önerisinde bulundu. Ayrıca, organik elmaların pestisit kalıntılarından uzak olması, sağlık faydalarını artırıyor. Düzenli elma tüketimi, sağlıklı bir diyetin parçası olarak kalp sağlığını desteklerken, aşırı tüketimden kaçınılmalı.