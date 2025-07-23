Günde kaç litre su içmeliyiz? Yorgunluğun sebebi susuzluk mu?

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Günde kaç litre su içmeliyiz? Yorgunluğun sebebi susuzluk mu?

Yıllardır günde kaç litre su içmeliyiz sorusu tartışmalara konu oluyor. Günlük sıvı ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Peki günde 1.5 litre su içmek yeterli mi? Yorgunluğun altındaki sebep susuzluk mu? İşte tüm merak edilenler...

Erkekler günde yaklaşık 4.3 litre su tüketirken, kadınlar ise bu miktar 3.4 litre. Yaş, vücut ağırlığı, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları gibi bu faktörler kişinin su ihtiyacını belirliyor.

Su döngüsünün kadınlarda 65 yaşından sonra, erkekler de ise 40 yaştan sonra yavaşladığını daha önce biliyor muydunuz?

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Bunun nedeni olarak da metabolizmanın yavaşlaması ve kas kütlesinin azalması görülüyor.

Vücudumuzun kullandığı suyun yarısından fazlası içeceklerden değil, katı maddelerinden ve cilt yoluyla emilen sıvılardan geliyor. Sağlıklı bireyler için geçerli oran ise 1.5 litre.

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PEKİ FAZLA SU TÜKETMEK ZARARLI MI?

Vücudumuz su ve elektrolitler arasındaki dengeyi korumalı. Eğer aşırı miktarda su tüketirsek bu dengeyi bozmuş oluruz. Böylece sinir sistemi ile kas fonksiyonları etkilenebilir. Hatta çok fazla su tüketmek hayatımızı da tehdit edebilir.

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YORGUNLUĞUN ALTINDA SUSUZLUK MU YATIYOR?

Yeterince uyumanıza rağmen yorgunluk ve çabuk üşüyor, baş ağrısı yaşıyorsanız bu belirtiler susuz kaldığınızı gösteriyor olabilir. Ancak bu belirtileri sadece susuzluk ile bağdaştırmamak da gerekir.

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