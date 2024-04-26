Günde sadece 4 saat uyumak yeterli mi? Sadece zeki insanlar mı 4 saat uyur?

Sinir sistemimizin onarımı, bilişsel düzeyimizin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için en önemli faktör uykudur. Gün içinde bilinçaltına atılan tüm olaylar, beynin dinlenmesi için gereken tüm aktiviteler uyku esnasında gerçekleşiyor.

Bu konu hakkında sık sık duyulan şehir efsanelerinden birisi de zeki insanların günde sadece 4 saat uyku ile günü tamamladıklarıdır. Fakat bu iddianın herhangi bir bilimsel dayanağı da yoktur.

Çokça konuşulan bu konu hakkında ABD’de 2017 yılında bilimsel bir çalışma yapıldı. 19-64 yaş aralığındaki insanların 7-9 saat arasında uyumaları gerektiği çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Fakat bu her zaman için geçerli olan bu aralık değildir.

Zira herkesin gün içinde uyuması gerektiği saatler o günün nasıl geçtiği ile doğru orantılıdır.

İş hayatı, iş hayatının zihinsel yıpranmaya etkisi, fizyolojik ve psikolojik durum gibi etkenler ideal uyku saatlerini doğrudan doğruya etkiler.

Peki ideal uyku saatleri nelerdir. Yapılan çalışmalarda hangi yaş aralığının günde ortalama ne kadar uyuması gerektiği şu şekilde:

0-3 ay aralığı: 14-17 saat

4-11 ay aralığı: 12-15 saat

1-2 yaş aralığı: en az 9 saat

3-5 yaş aralığı en az 8 saat

6-13 yaş aralığı en az 7 saat

14-17 yaş aralığı en az 7 saat

18-65 yaş aralığı en az 7 saat

65 yaş ve üstü: en az 5 saat