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Ata Demirer’in son pozu olay oldu! Günden güne eriyor

Ata Demirer, Şener Şen'le olan fotoğrafını paylaştı. Tam 18 kilo veren Demirer son haliyle şaşırttı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:47
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Günden güne eriyor. Ata Demirer’in son pozu olay oldu 

Ata Demirer’in son pozu olay oldu! Günden güne eriyor
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, usta sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.

Ata Demirer, Şener Şen'in yer aldığı kareyi Instagram hesabından “Ne kadar şanslıyım” ifadeleriyle paylaştı. Demirer'in gönderisi, büyük beğeni topladı.

Fotoğrafta çok zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

22 kilo veren Ata Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı. Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki…" demişti.
 

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