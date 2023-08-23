Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin

İstanbul Boğazı’nda bir Ro-Ro gemisi atıklarını boşaltarak denizi kirletti. İstanbul Valiliği gemiye 13 milyon TL’lik idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin

İstanbul Boğazı Zeytinburnu açıklarında Libya bayraklı bir Ro-Ro gemisi atıklarını denize boşaltarak kirliliğe neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dün Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar aldığı aktarıldı.

Valilik, gemiye 13 milyon lira idari para cezası kesti. Yapılan açıklamada ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

“Sahil Güvenlik ekiplerimiz 22 Ağustos Salı günü Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar almıştır” denilen açıklama şöyle:

“Sahil Güvenlik ekiplerimiz 22.08.2023 Salı günü Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine Sahip Güvenlik ekipleriyle Türkiye Çevre Ajansı ekipleri koordineli denetim çalışması başlatmıştır. İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı KEVALAY QUEEN isimli ro –ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup Çevre Ajansı tarafından gemiye 13.265.525.52 TL idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır.”

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