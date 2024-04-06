Gündüz makamda akşam sahnede. Başkan seçilen "Behzat amirim" tiyatroya ara vermedi

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, seçimlerin sonuçlanmasının ardından önceki gün mazbatasını alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Uzun yıllar, tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan usta oyuncu Beşikçioğlu bu kez sahneye belediye başkanı kimliğiyle çıktı. Erdal Beşikcioğlu Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla yine seyirci karşısına çıktı.

Acting oyununda Beşikçioğlu'na, Fatih Sönmez, Adem Aydil eşlik ediyor. Beşikçioğlu oyunda oyuncu-yönetmen Robert’i canlandırıyor.

"SANATI BIRAKMADIM"

Sahnede görüntülediğimiz Beşikçioğlu, belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını belirterek “Sanat hiçbir zaman bırakılamaz nefes almak gibidir. Nefes almayı bırakamazsın. Sanatta böyle bir şey. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir. Bunların hiç birisi bırakılamaz” dedi.

“HOBİ OLARAK SANATIM DEVAM EDECEKTİR”

Adaylığı döneminde sanatçı kimliği nedeniyle çok eleştiri geldiğini hatırlatan Beşikçioğlu, “Part time belediyecilik mi yapılacak? Öyle bir şey yok. Dün geldiniz seyrettiniz efendim bir saatlik bir süreç. Bir saat seyircilerimizle buluşuyoruz. Ve onlarla yaşadığımız o empati durumunu siz de gördünüz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın yarattığı bu empatik vaziyetin hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha fazla daha kalıcı daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Hobi olarak sanatım devam edecektir” diye konuştu.