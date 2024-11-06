Gündüz uykusu beyne iyi geliyor mu? İşte uzman görüşleri...

Son yıllarda, gündüz uykusunun (şekerleme) zihinsel sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar artış gösterdi.

Uzmanlar, kısa süreli uyku seanslarının, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği ve genel yaşam kalitesini artırdığı konusunda hemfikir olduğu bildirildi. Peki, gündüz uykusu gerçekten beyne iyi geliyor mu?

İşte bu konuda yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri....

University College London'da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak gündüzleri kısa süreli uyuklamalar, beynin boyutunu koruyarak yaşlanma sürecini geciktirebiliyor.

Araştırmada, düzenli olarak gündüz uyuyan bireylerin beyin hacimlerinin, uyumayanlara kıyasla ortalama 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi. Bu durum, beyin yaşlanmasının yaklaşık 3 ila 6 yıl ertelenmesi anlamına geldi. Ancak bilim insanları, gündüz uykusunun yarım saatten fazla olmaması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, gündüz uykusunun beyin sağlığına olan faydalarını destekleyen bu bulguların, özellikle yoğun iş temposu içinde kısa süreli uyuklamaların önemini artırdığını belirtti.

Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Tara Spires-Jones, "Hafta sonları kısa şekerlemeleri seviyorum; bu araştırma kendimi tembel hissetmemem hatta beynimi koruduğumu düşünmem için beni teşvik edecek" diyerek gündüz uykusunun önemine dikkat çekti.

Düzenli ve kısa süreli gündüz uykuları, beyin sağlığını korumak ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak için etkili bir yöntem olarak öne çıktı. Ancak, bu uykuların süresinin yarım saatten fazla olmaması gerektiği unutulmamalı.

Gündüz uykusu, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip bir uygulama olarak öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar, zihinsel fonksiyonların gelişimi, stres ve anksiyete azalması, oluşturuculuğu artması ve fiziksel sağlığın desteklenmesi gibi birçok fayda sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, kısa süreli gündüz uykularını yaşam tarzına dahil etmeyi önerirken, bu uygulamanın stresli yaşam koşullarında zihin sağlığını koruma açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Gündüz uykusunu düzenli bir alışkanlık haline getirmek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı desteklemek için etkili bir yöntem olabilir.