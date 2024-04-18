Güneğik otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Modern zamanlarda, birçok insan doğal yaşama yöneliyor ve organik yaşam tarzını benimsiyor.

Bu süreçte, doğal tedavi yöntemlerine olan ilgi de giderek artıyor.

Özellikle, şifalı bitkilerden güneğik otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri keşfedildi.

Güneğik otu nedir?

Güneğik otu; Bileşikgiller ailesine ait, bir metreye kadar büyüyebilen çok yıllık bir bitkidir.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, ekilmemiş arazilerde, yol kenarlarında ve tepe yamaçlarında doğal olarak bulunur.

İçi boş ve tüylü dallara sahip sert gövdesi, kenarları dişli ve mavi renkli yaprakları ile tanınır.

Haziran ile Eylül ayları arasında morumsu çiçekler açar ve 20 cm derinliğe kadar uzanan acı sütlü bir kök sistemine sahiptir.

Bu bitkinin yapraklarında inülin ve çeşitli şekerler; köklerinde ise inülin, şeker ve intybus maddesi bulunmaktadır.

Güneğik Otunun Faydaları

Safra kesesi ve karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Kronik karaciğer iltihaplarını hafifletir.

Cilt kaşıntıları, egzama ve cilt yaralarını iyileştirir.

Mide asidini düzenler ve midede biriken zararlı maddeleri temizler.

İştahı artırır.

Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

Güçlü bir tonik olarak vücudu kuvvetlendirir.

İdrar söktürücüdür.

Müshil etkisi gösterir.

Kullanımı:

Güneğik otunun sapları, çiçekleriyle birlikte yıkanıp çiçekler ayıklanır ve saplar çiğnenir.

Acımsı ve gevrek bir tada sahip olan bu saplar, kıvırcık salatanın lezzetini andırır ve günde 5-6 adet tüketilebilir.

Kuru köklerden 2-3 tatlı kaşığı alınıp suyla kaynatılır ve ardından ısı düşürülerek 15-20 dakika daha demlenir.

Hazırlanan bu dekoksiyondan günde iki kez bir bardak içilmesi önerilir.